Figuras públicas celebran el Día de los Padres con emotivos mensajes y recuerdos

Varias figuras de la farándula puertorriqueña compartieron este domingo a través de sus plataformas sociales emotivos mensajes y recuerdos con motivo a la celebración del Día de los Padres.

Tal fue el caso de la presentadora de “Pégate al Mediodía” de Wapa Televisión, Jailene Cintrón, quien dedicó unas palabras de agradecimiento a su esposo, José Juan Arce.

“Hoy celebro al padre maravilloso que nuestras hijas tienen la dicha de llamar ‘papá’. Dios nos bendijo con su vida, amor, ternura y esa forma tan hermosa de guiar a nuestras dos maravillosas hijas. Me emociona ver cuánto ellas lo aman, lo celebran como nadie, cuidan, respetan y honran. Es que no tienen idea de cuánto me llena el alma, saber que crecieron con un padre como él”, comenzó diciendo la comunicadora.

De la misma forma, Cintrón señaló que se siente feliz de compartir la crianza con un hombre dedicado y presente, que ha sido un ejemplo para sus hijas.

“Le pido a Dios que siga bendiciendo su vida, llenándola de salud, alegría y paz. Que cada día pueda seguir siendo testigo de esos momentos únicos y hermosos que él vive con sus dos princesas. Mi amor, hoy somos nosotras y siempre las que te celebramos, porque tú lo mereces. Eres un gran padre. Te amamos”, finalizó.

Igualmente, la presentadora del programa “Día a Día” de Telemundo, Gil Marie López, compartió unas palabras llenas de amor y admiración hacia el padre de sus dos gemelas, Christian Diez Muro.

“Mi amor, no solo eres el compañero de mi vida, sino también el hombre que ha sabido ser desde el primer día, un padre ejemplar, lleno de amor, paciencia y entrega. Verte con nuestras hijas me llena de orgullo, porque en cada gesto tuyo hay ternura, fuerza y un compromiso inquebrantable. Ellas tienen una suerte inmensa de crecer con un papá que no solo enseña con palabras, sino con el ejemplo diario. Gracias por ser el refugio, la guía y el corazón de este hogar. Por cada sonrisa, por cada abrazo que das sin pedir nada a cambio, por todo el amor que construyes día a día. Eres mi mejor amigo, mi esposo y el mejor padre que nuestras hijas pudieran soñar. Feliz Día del Padre, mi vida. Te amo con todo mi corazón”, escribió López, quien recientemente fue host en los Premios Tu Música Urbana.

También, el productor musical puertorriqueño Rafael Pina Nieves, mejor conocido como “Raphy Pina”, colgó una reflexión sobre la paternidad y su transformación personal.

Pina utilizó el momento para dejar claro que, por encima de la fama, el dinero y los juicios públicos, su mayor prioridad es su rol como padre y hombre de familia.

“Muchos hablan, critican, inventan y hasta juzgan. Me han llamado de todo: que si mal negociante, que si estuve preso, que si le jodí la vida a alguien… pero la verdad es que yo no le debo explicaciones a nadie. Nadie vivió mis batallas. Nadie sintió mis cruces. Nadie sabe lo que yo tuve que hacer para sobrevivir", expresó.

A su vez, el empresario, pareja de la cantante Natti Natasha, enfatizó que su verdadero norte siempre fue alcanzar un espacio de paz y estabilidad junto a su familia.

“Desde que empecé a trabajar, mi norte siempre fue este momento. No fue dinero, no fue fama, no fue el aplauso de la calle. Fue esto: mi familia, mi paz, mi felicidad. Lo que tengo hoy no me lo regaló nadie, y no hay nada en la tierra que pague esta bendición. Muchos prefieren serle fiel al mundo. Yo decidí serle fiel a los míos. A esa familia que me acompaña en esta foto. A la que está aquí, a la que viene en camino, y a la que Dios me permita proteger mientras respire“, sostuvo.

En su mensaje, Pina hizo un llamado a valorar la paternidad desde la entrega emocional y no desde lo superficial.

“No me midas por mis negocios. No me compares por mis errores. Si quieres saber quién soy, compárame como padre, como hombre de familia, y ahí sabrás con quién estás hablando. Feliz Día de los Padres a los que saben que ser papá es mucho más que dar un apellido. Es dar el alma, todos los días.Los amo. En las buenas y en las malas, hasta el fin" culminó.

