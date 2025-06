La franquicia de Silent Hill se suma a la moda de los remakes y también tendrá el suyo

Era cuestión de tiempo: si hasta Resident Evil ha revivido sus clásicos con gráficos de infarto, Silent Hill no iba a quedarse en la niebla del olvido. Konami acaba de anunciar que la primera entrega de esta legendaria saga de terror psicológico recibirá un remake completo, siguiendo los pasos del reciente y aclamado remake de Silent Hill 2.

Te puede interesar: [Nintendo Switch 2 pulverizó el récord de ventas histórico de la compañía]

PUBLICIDAD

Y sí, será el mismo estudio, Bloober Team, quien vuelva a poner manos (y sustos) a la obra.

El anuncio se hizo al final del evento Konami Press Start Live, con un breve teaser que remató con una cita mítica del juego original: “The Fear Of Blood Tends To Create Fear For The Flesh…”. Si eso no te da escalofríos, probablemente ya eres un monstruo de Silent Hill.

Volver a donde todo comenzó

Lanzado originalmente en 1999, Silent Hill fue la respuesta más inquietante al éxito de Resident Evil. Pero mientras Capcom apostaba por zombies y laboratorios, Konami se fue por la vía del horror psicológico, distorsionando la mente del jugador más que los cuerpos de los enemigos.

El remake promete revivir esa atmósfera única de angustia con tecnología moderna. Aunque aún no hay fecha confirmada, Konami ya dejó claro que no es un simple remaster, sino una reimaginación completa que hará temblar tanto a nuevos jugadores como a quienes ya sobrevivieron a la niebla.

No es el único regreso de Silent Hill

Este remake se suma a una ola de nuevos proyectos relacionados con la franquicia. En septiembre llegará Silent Hill F, un nuevo título que cambia de escenario y nos traslada a Japón, con una historia más centrada en el terror folklórico y criaturas sacadas de las leyendas más perturbadoras.

PUBLICIDAD

Te puede interesar: [La cuarta temporada de The Last Of Us sería un hecho y ésta sería la prueba]

Y por si fuera poco, Bloober Team también tiene entre manos Cronos: The New Dawn, un juego de horror espacial con viajes en el tiempo que recuerda a Dead Space, pero con su propio giro temporal.