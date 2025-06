La quinta Miss Universo boricua, Zuleyka Rivera, sostuvo una fuerte reunión con las integrantes de su equipo Rubí en la competencia “Miss Universe Latina: El Reality” (Telemundo).

Candidatas protagonizan fuerte encontronazo en “Miss Universe Latina: El Reality”

PUBLICIDAD

Esto luego de que diluyeran los votos en el primer proceso de nominación en el reality show.

“De verdad no puedo creer que me haya equivocado a ese nivel. No entiendo por qué tiene tan falta de comunicación entre ustedes en el grupo. Ustedes eran mayoría, ustedes eran once versus nueve votos y diluyeron los votos. ¿En serio?“, dijo Zuleyka.

Participante de “¡Claro que Baila!“ logra puntuación más alta de toda la competencia

En la competencia quedan 23 candidatas luego de la eliminación de la mexicana Giselle Burgos; 12 del equipo Rubí de Zuleyka Rivera y 11 del equipo Esmeralda de Alicia Machado.

La ganadora del programa será la primera Miss USA Latina en el certamen de Miss Universo.

PUBLICIDAD

Fuerte regaño de Zuleyka Rivera a las integrantes de su equipo en “Miss Universe Latina: El Reality”

¿Quién es la primera eliminada de “Miss Universe Latina: El Reality”?

Una de las integrantes del equipo Esmeralda, liderado por la venezolana y Miss Universo 1996, Alicia Machado, fue eliminada la noche del miércoles, en “Miss Universe Latina: El Reality” (Telemundo).

Veronique Abreu queda eliminada en el cuarto ciclo de “Claro que baila”

Se trata de la mexicana Giselle Burgos, quien durante el programa enfrentó comentarios negativos por parte de los jueces por su español.

Por su parte, la venezolana Osmariel Villalobos y la dominicana Skarxi Marte fueron salvadas por el jurado.

Mientras, Britthany Marroquín, de Honduras, fue salvada por los votos de sus seguidores y televidentes.

¿Quiénes son las participantes boricuas en “Miss Universe Latina: El Reality”?

La primera boricua en presentarse en el programa fue Génesis Dávila Pérez.

Dávila Pérez, conocida por competir en dos. veces en Miss Universe Puerto Rico (2013 y 2024) y en Miss USA 2018, realizó un baile que impresionó a los jueces, quienes halagaron a la beldad.

Ellas son las 23 candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2025

La segunda puertorriqueña en MULER es Ediris Joan Rivera Berríos, residente del estado de Iowa, segunda finalista de Miss Global 2025 y segunda finalista de Reina Hispanoamericana 2022.

Ediris es modelo y compitió en el certamen de 2021 de Miss Universe Puerto Rico, donde representó al pueblo de Carolina.

Talento de Génesis Dávila Pérez

Talento de Ediris Joan: