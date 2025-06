Andrea Rivera se despide de Las Noticias de TeleOnce

La animadora Andrea Rivera quien laboraba en el segmento de entretenimiento de Las Noticias (TeleOnce) anunció que se retira por un tiempo del espacio para brindarle la oportunidad a nuevos retos que aseguró se avecinan.

A través de un video publicado en la red social, Instagram, Rivera indicó que “por un tiempo” estará fuera de Las Noticias de TeleOnce, pero continuará siendo parte del programa “En La Mañana” del mismo canal.

“Me tomo un espacio para poder explorar otras cosas personales, estar pendiente a mi familia que son sumamente importantes para mí, pero me quedo en mi casa. Ustedes son mi familia, cada uno de ustedes ha aportado grandemente tanto personal como en mi carrera profesional, les agradezco a cada uno de ustedes, estoy agradecida por la gran familia que hemos creado y las oportunidades. Seguimos creciendo, no me voy para ningún lado, pero este espacio se cierra”, expresó.

Andrea Rivera asegura se despide solo por un tiempo

A pesar de que la animadora indicó que el espacio “se cierra”, sus compañeros Nuria Sebazco, Maricarmen Ortiz, Deborah Martorell y Manuel Crespo insistieron en que será solo por un tiempo.

En el video, sus compañeros también la aplauden por reconocer que necesita un tiempo para reconectar consigo misma y analizar nuevas oportunidades.

A través de un mensaje en su cuenta personal, la animadora también se despidió del espacio.

“Ser parte de Las Noticias de Teleonce@lasnoticiast11ha sido un sueño hecho realidad. Aquí llegué llena de ilusión con ganas de aprender y dar lo mejor de mi sin pensar que grandes experiencias y oportunidades llegarían a sumar mi carrera profesional. Conocí personas maravillosas, entrevisté artistas locales e internacionales. Cubrí temporadas de huracanes y hasta las elecciones 2024. ¡quién iba a imaginar eso! ¡Me ha dado tanto! Hoy con el corazón lleno de gratitud hago una pausa en mi rol como reportera de arte, cultura y entretenimiento no sin antes reconocer a todas las personas frente y detras de camara que han hecho de esta experiencia una inolvidable. A la gerencia del canal, al Sr. Liberman por creer en mi y a todos mis compañeros que se han convertido en familia: Gracias.No me voy de@teleonce. Permaneceré dándoles los buenos días de lunes a viernes@enlamananapr🩵 A toda la audiencia que sintoniza y me apoya en cada uno de mis pasos, a ustedes, GRACIAS", expresó.

La animadora se integró al espacio en marzo de 2022, para estar a cargo del segmento de entretenimiento.

Rivera, quien es egresada de la Universidad de Puerto Rico, se desarrolló como presentadora en varios programas de televisión y se destacó como figura central de importantes marcas comerciales.

Actualmente también forma parte del programa “En La Mañana”. Por un tiempo también fue parte del programa “La Bóveda de TeleOnce”, que actualmente animan Danilo Beauchamp y Bebé Maldonado.