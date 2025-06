Tunden a Ángela Aguilar tras lanzar canción sobre la crisis migratoria: “Oportunista”

Ángela Aguilar se pronunció sobre la crisis migratoria en Estados Unidos a través de diversas publicaciones en redes sociales y una canción de su autoría que publicó en TikTok, razón por la que recibió comentarios negativos y burlas, pues incluso la acusaron de aprovecharse del tema para generar empatía con el público mexicano.

En redes sociales, Ángela Aguilar se ha encargado de levantar la voz ante la situación migratoria en Estados Unidos, por lo que ha través de sus historias en Instagram ha compartido información al respecto, demostrando su apoyo con las personas que salieron a marchar frente a la Corte de Inmigración para exigir que paren las deportaciones.

De la misma manera, subió una foto suya a la que le colocó como descripción: “Pero bueno, sigamos hablando de mi famoso huevo en salsa y no de las injusticias que le están pasado a nuestros amigos, familia y comunidad” y dejó un link para donar a la fundación de la defensa inmigrante de NDLON.

Historia de Ángela Aguilar en Instagram

Ángela Aguilar lanza canción sobre la crisis migratoria

A través de TikTok, Ángela Aguilar publicó un video interpretando una canción dedicada a los migrantes que atraviesan tiempos difíciles gracias a la crisis actual. “Con el alma en la mano, abrazo a cada migrante que ha dejado todo por un sueño. Que se escuchen sus pasos, que se escuche su voz. Solo el pueblo salva al pueblo”.

“Uno se queda aquí, otro se queda allá. Esto pasa por salir a trabajar. Y nadie es ilegal en esta tierra robada. ¿Cuándo nos amaremos y nos trataremos como seres humanos?”, es un fragmento de la canción que interpreta en dicho video.

La canción generó diversos comentarios, como: “Soy migrante y no me representas”, “Ella jura que México la ama”, “¿Cómo le haces para que nada te quede bien”, “Ni aprovechándote de la situación migratoria te vamos a querer”, “Ángela, no hagas caso a los comentarios… positivos”, “¡Oportunista!”, “Puras palabras y nada de ayuda” y “Buena voz, buen ritmo y buena letra. Todo eso le falta a tu canción”.