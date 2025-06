Sabrina Carpenter enciende las redes al posar sin ropa para prestigiosa revista

La estrella pop del momento, Sabrina Carpenter, dio un golpe sobre la mesa al protagonizar la portada de la edición de Rolling Stone con una sesión fotográfica que dejó a todos boquiabiertos. A sus 26 años, la cantante y actriz se muestra completamente desnuda, cubierta únicamente por su larga melena rubia y unas delicadas medias blancas de encaje, en una paso que combina glamour retro con una audacia contemporánea.

La imagen, bajo el título “Sabrina, Superstar”, no solo celebra su ascenso meteórico en la industria musical, sino que también marca un hito en su evolución como icono de empoderamiento y estilo.

La portada, fotografiada por el legendario David LaChapelle, desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los fans y críticos debaten si este movimiento es una declaración de libertad artística o una provocación calculada.

En la imagen, Sabrina aparece arrodillada, con una estética que evoca a divas clásicas, pero con un toque moderno que refleja su personalidad única: “Intenté ser morena, pero no me quedaba. Así que, esto es lo que hay”, bromeó la cantante en la entrevista con Rolling Stone, destacando su confianza en su característico look rubio.

Carpenter está promocionando su séptimo álbum de estudio, Man’s Best Friend, cuyo lanzamiento está programado para este 29 de agosto. El disco, que incluye el sencillo “Manchild”, promete explorar temas como la masculinidad tóxica y las dinámicas de poder en las relaciones, todo envuelto en un sonido synth-pop irresistible.

En la entrevista, Sabrina aseguro que “es gracioso cuando la gente se queja de que solo canto sobre ciertos temas. Pero eso es lo que soy”. Su autenticidad y valentía han resonado con sus fans, quienes llenaron las redes sociales con comentarios como “una reina del pop” y “un ícono generacional”.