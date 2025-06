Beéle arranca su serie de conciertos en Puerto Rico

El exponente del género urbano Beéle se presentó anoche por primera vez en Puerto Rico, en el Coca-Cola Music Hall.

Beéle se dispone a establecer un nuevo récord como el exponente urbano con más funciones en el Coca-Cola Music Hall.

De igual manera, logró colocarse como el artista con más boletos vendidos en la historia del recinto desde su apertura en el 2021.

El joven colombiano comenzó la primera de cinco funciones con el tema “I miss you”, en el cual el público lo acompañó efusivamente. Continuó el repertorio con “Pinacolada”, “Loco” y “Aloha”.

El artista se dirigió al público para expresar su agradecimiento y aseguró que es “un honor y placer estar en la Isla” antes de continuar con “En la mía”.

Beéle regresó al escenario para interpretar los temas “Santorini”, “Tus Labios”, para luego invitar al cantante panameño Boza, quien lo acompañó en “Ella”. También formaron parte del repertorio “Estrella Fugaz” y “Una curita”.

Como parte de la escenografía, se incluyeron una serie de pantallas digitales y colocaron un sofá, desde el cual el artista reflexionó “cuánto tiempo cuesta entender que la vida te está diciendo que no es para ti, saben lo más doloroso de todo hermano, que por el amor que me tengo, que por el amor que te tengo, en esta vida he tenido que aprender a decir “Hasta aquí llegué”. El público coreó también los temas “Inolvidable”, “Que te vaya bien” y “Quédate”.

El segundo artista invitado de la velada musical, Ovy on the Drums subió al escenario para interpretar “Mi refe”. Posteriormente, se unió Westcol para cantar uno de los temas más recientes “La plena”. En pantalla apareció un vídeo del cantante español Quevedo para presentar el nuevo tema que estrenó poco antes de iniciar el concierto “Yo y Tú”.

El espectáculo continuó con los temas “Calor”, “Hiekka” y “Top Diesel”. Beéle expresó su admiración por Marc Anthony antes de interpretar “Volver” y relató “esta es de las canciones que yo digo que es un honor para mí en este momento cantar esta canción, porque no solamente es una gran canción, sino que la comparto también con alguien de Puerto Rico, que sea donde esté Padrino, te amo, gracias por enseñarme todas las cosas bonitas de la música y de experimentar con una leyenda como usted, tanto como en el proceso los chicos de Piso 21, porque no hay nada más bonito en esta vida, y que a pesar de pasar muchas cosas, vivir la experiencia para decir en una canción qué bonito volver a los momentos donde todo era bonito contigo”.

El artista de tan solo 22 años marca un hito con cinco funciones consecutivas, acompañado del equipo de producción de Paco López y No Limit Entertainment.

El exponente colombiano Beéle contó con 10 bailarines en el escenario y culminó su primer espectáculo con los temas “No tiene sentido”, “Sobelove”, “Morena”, “Si te pillara”, “Frente al mar” y “Una noche”.

Las próximas funciones del concierto se llevarán a cabo esta noche, mañana viernes 13; sábado 14 y el lunes, 16 de junio.