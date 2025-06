¿Quién es Daniel Ruenes, actor de Televisa que terminó trabajando en un Oxxo?

Daniel Ruenes, actor de Televisa y modelo, se vio en la necesidad de comenzar a trabajar en un Oxxo, pues no ha tenido la oportunidad de participar en nuevos proyectos. De esta manera, narró lo complicada que se ha vuelto su vida, pues incluso en ocasiones se ha quedado sin comer.

En una entrevista con TVNotas, Daniel Ruenes, originario de Colombia rompió el silencio: “El mundo de la moda, el fashion, las pasarelas y de entrar a los sets de grabación es de tocar muchas marcas y a veces simplemente se va. Las oportunidades no llegan. Te desesperas, porque no pasa nada y siendo extrangero es más complicado. Fueron muchas cosas para mí, y la verdad, fue gratificante encontrar este empleo en esta tienda, que es mi mano salvadora”.

“Llevo casi cinco meses trabajando aquí. He aprendido mucho y con el poco dinero que gano, porque esa es la realidad, gano muy poco, he podido sobrevivir y salir adelante. Imagínate el golpe tan duro de ganarte 20 mil pesos en un día a recibir un sueldo de 2 mil pesos a la semana. De ese dinero pago mi renta, mi comida y trato de ayudar a mi familia. Me ha costado, pero hago magia con lo poco que tengo”, aseguró.

¿Por qué Daniel Ruenes terminó trabajando en un Oxxo?

Durante la misma entrevista, Daniel habló de los inicios de su carrera en México: “Llegué a México después de la pandemia, porque tenía ganas de crecer. Allá en mi tierra trabajaba en una granja de cerdos. Me ofrecieron trabajo acá y probar suerte en el modelaje. En Colombia tuve varios trabajos de eso, pero aquí todo se dio más rápido. Después llegaron las oportunidades en la actuación y quiero pensar que lo que vivo es solo un bache en el camino”.

“Fue difícil empezar a ver cómo mi carrera iba en decadencia. No sabía qué hacer, literal, estaba en ceros. No me podía regresar a mi país, porque no tenía dinero ni para pagar el boleto”, confesó y aseguró que participó en dos proyectos de Televisa, pero aún no se estrenan. “Me preguntaba: ‘¿ya no soy bueno?’. Me ponía a llorar”.

Asimismo mencionó que en ocasiones se ha quedado sin comer, pues prefiere pagar su renta. “De colaborar con marcas super top, ahora estoy en una tienda de conveniencia y no me da pena decirlo. La vida cuesta, pero no hay que darse por vencido. La gente piensa que es fácil quedarse en un proyecto, pero hay que seguir intentando”.