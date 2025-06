Fallece Brian Wilson, líder de The Beach Boys, ¿cuál fue la causa de su muerte?

The Beach Boys

Brian Wilson, legendario músico y fundador de la agrupación The Beach Boys, falleció a los 82 años, la noticia fue confirmada a través de un comunicado que compartieron sus seres queridos cercanos, mismos que externaron la tristeza por la repentina partida del artista.

“Nos rompe el corazón anunciar que nuestro amado padre Brian Wilson ha fallecido. Nos hemos quedado sin palabras en estos momentos”.

PUBLICIDAD

Al respecto de los detalles, los familiares del intérprete han solicitado privacidad por el momento que están atravesando, por lo cual hasta el momento se desconoce la causa de muerte exacta de Brian.

“Por favor respete nuestra privacidad en este momento mientras nuestra familia se encuentra de duelo. Nos damos cuenta de que estamos compartiendo nuestro dolor con el mundo. Amor y misericordia”.

¿Quién era Brian Wilson, líder de The Beach Boys?

Brian Wilson, cofundador y líder creativo de The Beach Boys, fue una figura importante en la música popular, reconocido como uno de los compositores y productores más innovadores y significativos.

Desde los inicios de la banda en la década de 1960, Wilson fue la fuerza motriz detrás de su sonido característico, fusionando armonías vocales complejas inspiradas en grupos como The Four Freshmen con la energía del rock and roll de Chuck Berry y la temática del surf.

Su genio musical se manifestó en la composición de la mayoría de los éxitos del grupo, trascendiendo las melodías pegadizas para explorar arreglos sofisticados.

PUBLICIDAD

La influencia de Brian Wilson en la música pop es incalculable. Su trabajo alcanzó su cúspide creativa con el álbum ‘Pet Sounds’ y el sencillo “Good Vibrations”, rivalizando con la sofisticación de contemporáneos como The Beatles y su “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”.

A pesar de sus conocidas batallas personales y problemas de salud mental, su legado como visionario musical perdurará como una de las contribuciones más importantes a la historia de la música.