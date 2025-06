“Eso me duele”: Melissa Gate con voz entrecortada habla de preocupante situación tras salir de LCDLF Colombia 2

‘La casa de los famosos’ es uno de los ‘realities’ más conocidos de la televisión colombiana, pues ha sido transmitido por el Canal RCN durante dos temporadas, la más reciente llegó a su fin este 10 de junio dejando como ganador a Altafulla y quien obtuvo ese segundo lugar, fue, precisamente, Melissa Gate, quien mandó contundente mensaje a sus seguidores frente una ola de violencia.

Desde que se conocieron los nombres de los cuatro finalistas conformados por Melissa Gate, Emiro Navarro, ‘La toxi costeña’ y Altafulla, los seguidores de cada una de estas personalidades no dudaron en comenzar a votar por su favorito para se llevará el premio de los 400 millones de pesos y por ende, apagara las luces de la casa.

Ante la emoción y expectativa, quien se terminó llevando el triunfo fue Altafulla, alcanzando el mayor porcentaje de los votos. Pero, al conocerse la noticia fuera del Canal RCN se encontraban los seguidores tanto de Altafulla como Melissa quienes tras el resultado final celebraron y otros mostrarn su tristeza, sin embargo, hubo quienes buscaron peleas tanto así que en videos de redes sociales se evidencia a unos hombres con machetes mientras que otros de los asistentes buscan resguardarse en el piso de la chiva.

Aunque se desconoce hasta que momento se presentaron estos altercados, lo cierto es que durante las primeras horas del día, los tres finalistas estuvieron haciendo parte de algunos medios de comunicación, donde expusieron detalles de su salida, pero también Melissa Gate se tomó el tiempo en ‘La Mega’ para pedir calma a los seguidores de cada uno de los finalistas reiterando que solo se trata de televisión:

“Controlen a sus fandoms, hay un compañero que en este momento no puede ir a su casa porque ustedes ya saben lo que pasó y a mí eso me duele porque me pongo en su lugar y digo, donde a mí me digan que yo no puedo ir a Medellín es doloroso, porque es mi casa.

Entonces la verdad, yo quería marcar la historia para bien y salir y encontrarme con esta ola de odio y que mis compañeros estén sufriendo de violencia, mi hijo se tuvo que ir del país por culpa de la mladita violencia y entonces estamos repitiendo el ciclo.

Yo no quiero que mi fandom se vea envuelto en disturbios, en tropeles. Yo no quiero que se vayan a tirar piedras a la casa de nadie y que ya paren, en serio paren. Nosotros solamente estabamos haciendo televisión, nosotros ni siquiera sabíamos el impacto que eso causaba, pero nunca lo hicimos de manera negativa.

Todo era para que se divirtieran y ya, pero de verdad, ya paren porque hay familias, que esto fuera solo con nosotros, pero no metan a las familias en esto (...) A mí lo que me llama la atención es que una persona que habla tanto de Dios, del amor, de sus cosas, pues no controle a su fandom. La verdad que eso si me llama mucho la atención, de todas maneras haré el llamdo de atención a todos los fandoms“.