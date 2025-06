¿No supera a Marjorie? Esposa de Julián Gil expone problemas en su matrimonio

En diciembre de 2024, Julián Gil y Valeria Marín, contrajeron nupcias en una celebración íntima en una casa campestre de Cidra, Puerto Rico junto familiares y amigos cercanos en lo que marcó una nueva oportunidad en el amor para el actor.

Sin embargo, una reciente confesión de Valeria Marín, dejaría al descubierto la realidad de su matrimonio, que quedó expuesta a través del reality show, ‘Secretos de Pareja’ del que forman parte, revelando detalles de la razón por la que todavía no se han convertido en padres.

La famosa comentarista de deportes, reveló las duras batallas que enfrenta con su ahora esposo, debido a las comparaciones que Julián Gil hace sobre su relación pasada, quedando el fantasma de lo que alguna vez vivió con Marjorie de Sousa, alegando que una decisión importante, todavía podría estar influenciada por lo que vivió con la actriz venezolana.

Se casa Julián Gil. (Suministrada)

Esposa de Julián Gil revela lo que el actor “no ha podido olvidar” de Marjorie de Sousa

Los recién casados parecían vivir en un cuento de hadas, al menos hasta ahora que acapararon la atención tras formar parte del reality show, ‘Secretos de Pareja’, donde Valeria Marín, reveló enfrentar una dura batalla con Julián Gil que se derivó de su pasado con Marjorie de Sousa, señalando lo que “todavía no puede olvidar” de su relación pasada.

Uno de los temas delicados que abordó Valeria Marín, fue la negativa de Julián Gil por convertirse en padre, derivado de la conflictiva situación que vivió con Marjorie de Sousa, con quien terminó en 2017, y enfrentó una batalla legal por su hijo, de quien se le ha restringido ver.

“Quizá, al principio, yo sí quería tener un hijo, pero me fue orillando la situación a no tener comparaciones y, cuando me decías, ‘bueno, si tú quieres, hacemos un hijo’, no es una decisión mía, es una decisión de pareja, no voy a ser sólo yo la mamá, sino tú también serías el papá”, dijo Valeria Marín.

Luego de que hacer este “reclamo” al actor, Valeria Marín revivió el trauma que Julián Gil vivió al perderse la posibilidad de poder estar cerca de su hijo Matías, que si bien, el actor ha negado, ella sospecha que es la razón de su negativa de formar una familia con ella:

“Había un trauma claro en esa situación y, que por más que dices que hay que fluir y disfrutar, lo sigues cargando; hasta el momento, ‘Juli’ sigue fingiendo que la situación con la mamá de ‘Mati’ ya no le duele y que, el miedo a no tener más hijos, no es porque se los quiten, pero yo sé que sí”.

Julián Gil rompe en llanto tras confesión de Valeria Marín

Al escuchar las palabras de su esposa, Julián Gil no evitó romper en llanto, mostrando lo verdaderamente conmovido que estaba ante el pedido de Valeria Marín, expresando su deseo por convertirse en padre junto a ella, no sin antes revelar el dolor que sintió al ser alejado de su hijo Matías.

“Independientemente de lo que yo he vivido, sí quiero que seas la mamá de un hijo mío, sé que vas a ser una gran mamá y sé también que es algo que nos falta para completar la familia que tanto soñamos”.

Y puntualizó: “El tema de Matías me ha traumatizado mucho, pero ya estoy decidido que eso impida que yo vuelva a construir una familia”.