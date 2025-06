Madison Anderson se someterá a operación estética: “no me sentía del todo cómoda”

La ganadora de la tercera temporada “La Casa de los Famosos” (LCDLF), Madison Anderson Berríos, reveló que se someterá a una cirugía estética para realizarse “una reconstrucción de senos”.

A través de las redes sociales, la reina de belleza indicó que llevaba “un rato considerando” realizarse la operación.

PUBLICIDAD

“Aquí estoy haciendo mi maleta lista para dar un paso que llevaba rato considerando. Hoy les llevo conmigo a algo que tenía en mente desde hace tiempo”, expresó en un video que publicó en la red social Instagram.

La mujer de ascendencia puertorriqueña explicó que tomó la decisión “porque con el tiempo el cuerpo cambia”.

Del mismo modo confesó que ya no se sentía “del todo cómoda”.

“Para mí esto tiene que ver con bienestar y con volver a sentirme bien conmigo misma. Estoy muy pero muy contenta con la decisión y lista para lo que viene”, añadió.

Madison Anderson y Pepe Gámez se casarán en Puerto Rico

Madison Anderson Berríos y el actor Pepe Gámez se casarán en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Así lo confirmaron ambos en una entrevista con la revista HOLA.

“Sí (ya tenemos definido el lugar). En la ´Isla del Encanto´, la hermosa Puerto Rico. Estoy súper feliz. Es algo que siempre he soñado desde niña, siempre quería mi boda en Puerto Rico, así que yo me siento muy ilusionada con esta decisión”, dijo la mujer de ascendencia puertorriqueña.

Por su parte, el azteca respondió: “Yo estoy feliz porque mis papás fueron ahí (Puerto Rico) de luna de miel. Ya ves que todo el mundo de alguna manera pasa por Puerto Rico. Siento que va a ser algo mágico. Yo, la verdad, las veces que he visitado la Isla... es una cosa de locura. A Madison cómo la quieren, cómo la respetan la gente, se da la vuelta en las calles para venir a saludarla y ver que la quieren tanto, me llena el corazón. Me voy a sentir muy contento de que ella sea feliz de haberse casado en ese lugar”.

A pesar de que aún no han escogido el lugar, la virreina de Miss Universo 2019 confesó que sueña en casarse en la catedral del Viejo San Juan por sus convicciones católicas.

“Cuando yo era una niña, siempre veía esa iglesia como que un día me voy a casar aquí. Entonces, sería muy lindo ahí, si no, hay un montón de iglesias espectaculares en Puerto Rico, así que no quiero como que apresurarme mucho.

También hay la posibilidad de una hacienda muy bonita. Pero preferimos que sea con un techo por si acaso llueve o pasa algo de mal tiempo”, detalló Madison.

La pareja precisó además que quiere una familia, aunque no quisieron revelar el nombre de su primogénito.

“Les voy a confesar algo... creo que es una etapa muy bonita y hace meses llevamos hablándole a un ser humano que aún no llega a nuestras vidas y ya le tenemos su nombre. Queremos de alguna manera, llevar los pasos correctos, casarnos. Y yo espero que la vida nos dé la bendición. Yo me muero por ser papá, ha sido mi mayor anhelo”, contó Pepe.

Ambos se conocieron en el 2023 mientras participante de LCDLF 3, donde crearon una fuerte amistad que se convirtió en un noviazgo meses después de finalizar el mismo.

En mayo de 2024 se comprometieron en Santorini, Grecia.

.