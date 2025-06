Juliana Galvis y la pérdida de su bebé: “Llevaba diez semanas muerto dentro de mí”

La aclamada actriz colombiana Juliana Galvis vuelve a la televisión en la segunda temporada de “La Venganza de Analía”, donde interpreta a Carolina, un personaje lleno de fortaleza. En una conmovedora entrevista, Galvis abrió su corazón para hablar sobre uno de los momentos más difíciles de su vida: la pérdida de su bebé en 2016.

Juliana Galvis habla de la pérdida de su bebé con cuatro meses de gestación

En medio de una entrevista con ‘La Red’, Juliana cuenta con una honestidad impactante, la actriz relató cómo descubrió que estaba embarazada poco después de recibir la vacuna triple viral (MMR) durante un viaje a Estados Unidos, a pesar de haber negado su estado en el momento de la aplicación: “Perdí a León como a los cuatro meses de embarazo, y para mí fue un proceso super doloroso porque de cierta forma me sentía culpable. A mí me pusieron una inyección y yo no sabía que estaba embarazada y por eso se muere León. Cuando me preguntaron si estaba embarazada dije “obvio no”, pero sí”, mencionó la actriz evidenciando la causa del fallecimiento de su bebé.

Semanas después, de regreso en Colombia, un control médico le reveló la devastadora noticia de que el corazón de su bebé, al que llamó León, había dejado de latir en la sexta semana de gestación: “Yo sentía que era un niño. Descubrimos que el corazón de León no estaba latiendo, y que había dejado de latir a la sexta semana y yo ya tenía 16 semnas. Mi hijo llevaba muerto diez semanas dentro de mí, y gracias a Dios no pasó nada. Es un golpe durísimo porque estaba la ilusión de dar vida nuevamente, la ilusión de ese momento de salvar mi matrimonio. Eran muchas cosas que estaban en ese momento”.

Pero al mismo tiempo menciona que después de nueve años, su vida es otra y aceptando ese momento con otra mirada: “Hoy siento que me perdoné y pude seguir adelant entediendo que no fue mi culpa, y que todo pasa por una razón. Yo sí creo que hay otra vida en otro lugar donde nos encontraños, así que esa es la esperanza, algún día verlo por primer vez”.