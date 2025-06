Mónica Pastrana asegura que Elvis Crespo “quedó feo” al dejarla plantada

La actriz Mónica Pastrana reaccionó al desplante que le hizo el merenguero Elvis Crespo durante los Premios Tu Música Urbano, celebrados el pasado jueves.

Pastrana contó en El Circo de La Mega (106.9 FM) que, previo a lo ocurrido durante la premiación, el artista le hizo varios comentarios haciendo referencia a su altura y que, por esto, no podía darle un beso. Del mismo modo, la actriz indicó que nunca hizo el supuesto comentario sobre el maquillaje que Crespo aseguró que ella había hecho.

“Él hizo lo mismo en el blue carpet (alfombra azul). Los que estaban viendo la alfombra… cuando llegó a donde nosotros para entrevistarlo, me salió con otro comentario: ‘Ay, estás muy grande, no te voy a besar’. Algo así. Dos días antes, estaba en Telemundo, en Raymond y sus Amigos; me vio y vino hacia mí a besarme. No entiendo qué tiene con los besos para mí”, expresó Pastrana.

Igualmente, contó que Crespo le hizo un comentario similar la semana pasada durante su participación en Raymond y sus Amigos (Telemundo).

“El martes estaba en Telemundo sentada, maquillándome y cambiándome de ropa, y él iba pasando para su entrevista. Me dijo: ‘Qué es la que hay, te voy a dar un beso’. Y me dio un beso por aquí (el hombro) y siguió andando. Me lo encuentro dos días después en el blue carpet (alfombra azul) de los premios Tu Música Urbano, y yo recibo estos comentarios de los hombres porque estoy en tacones y mido 6 pies con 1 pulgada. Quieren tratar de hacerse los graciosos conmigo”, dijo la actriz.

Pastrana, quien indicó en El Circo que no había visto el video de lo ocurrido, afirmó que Crespo lució mal en cámara por la actitud que tomó al realizarle el desplante.

“Él trató de ser funny (gracioso), pero ahora que lo veo, no se vio gracioso, se vio como un desplante. Qué bueno que fue en un momento como ese, porque en otro lado le hubiera dicho otra cosa”, expresó.

Posteriormente, indicó: “El que quedó mal fue él, no fui yo”.

¿Qué fue lo que pasó?

Elvis Crespo subió al escenario a recibir uno de sus premios y se negó a saludar con un beso a Pastrana, asegurando que anteriormente ella le había negado un saludo para que no le “regara el maquillaje”.

“Grandota, no te beso porque ahorita traté de besarte y no dejaste que te tocara porque te dañaba el maquillaje, así que no hay beso para ti tampoco ahora”, expresó Elvis Crespo mientras Mónica Pastrana se reía.

Posteriormente, procedió a darle un beso a Moa Rivera, hijo de Jerry Rivera, y a la modelo que le entregó el premio.

“Beso para todo el mundo menos para mí”, se escuchó decir a Pastrana.