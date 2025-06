VIDEO | Mujer pone a prueba bocina que compró y empleada la regaña: “Lo seguiré haciendo”

En las redes sociales se tornó viral un video de una mujer probando una bocina con un micrófono que compró en una tienda por departamento ubicada en Ponce.

En el videoclip se puede apreciar cómo la fémina comienza a interpretar la canción “Brujería” de El Gran Combo de Puerto Rico cuando una empleada se le acercó a pedirle que guardara el artefacto.

“Me compré una nueva bocinita, vamos a ver si me sale bien. Probando. Que tu me tienes temblando de noche y de día, tu me hiciste brujería. Bruja, bruja, brujita”, comenzó expresando la mujer.

Acto seguido, le dijo a la trabajadora que solo estaba “probándola” y que quería “llevarle alegría” a la gente.

“En algún momento dado de mi vida entré aquí con malos pensamientos y me liberaba el estrés con las personas... Para que sepas que esta es mi motivación, ayudar a la gente a que se rían”, sostuvo.

Además, resaltó que “lo seguiré haciendo mientras Dios quiera”.

En otro video que también circula por las plataformas sociales se puede apreciar a la fémina en el área de electrónica cantando “Confieso” de Kany García.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar. Algunos respaldan a la mujer mientras otros piden respeto y espacio por las demás personas que realizan sus compras. Adicional, en los comentarios afirman que no es la primera vez que la señora utiliza una bocina para cantar en el establecimiento.

“Ay, yo me pusiera a cantar y bailar con ella FELIZ. Bella, buena vibra para todo, me encanta. El que no se lo disfruto es un amargado”, “Todo tiene su lugar. Si ella está feliz, qué bueno. Que compre y la pruebe en su casa, pero no tiene que perturbar a los demás con sus necedades”, “Eso es alteración a la paz” y “Las personas no son felices y tampoco dejan que otros lo sean”, fueron algunos de los destacados.