Benicio del Toro confirma que fue detenido por cinco agentes del TSA

El productor y actor puertorriqueño, Benicio del Toro Sánchez, confirmó durante una entrevista en el programa de entretenimiento “Late Night” de Seth Meyers que fue detenido por cinco agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) cuando se disponía a viajar de Boston a Los Ángeles.

Del Toro Sánchez explicó que fue increpado por personal de la agencia debido al contenido de un guión en su equipaje, el cual forma parte de su proyecto cinematográfico, “Wes Anderson’s: The Phoenician Scheme“.

El boricua explicó que el guión se dividía en tres partes: “Interior del avión: Bomba”, “Interior de la cabina: Expulsar al piloto” y “Accidente”, lo que despertó sospechas entre el personal de la entidad.

De la misma forma, detalló que intentó aclarar que todo formaba parte de un script de película, pero la explicación no fue suficiente.

“Cinco agentes de la TSA se acercaron y revolotearon alrededor del guion, mirándolo una y otra vez”, recordó. “Y finalmente apareció el supervisor, entró y me miró, y creo que me reconoció de 'Sicario’ o 'Traffic’. Se sentó allí, lo miró y me dejaron ir", abundó.

No obstante, a pesar de la demora, el actor elogió las acciones de los trabajadores, asegurando que estaban haciendo su trabajo.

“Le doy un visto bueno a ese tipo (empleado) porque estaba atento”, recalcó.

En "The Phoenician Scheme", Del Toro interpreta a un empresario adinerado que tiene en su pasado una gran cantidad de percances relacionados con aviones.

La carrera del boricua despegó con papeles memorables en películas como "The Usual Suspects" (1995) y "Basquiat" (1996).

En 2000, ganó el Óscar, el Globo de Oro y el BAFTA al Mejor Actor de Reparto por su interpretación en "Traffic", dirigida por Steven Soderbergh.

Posteriormente, recibió otra nominación al Óscar por "21 Grams"(2003). Otros proyectos destacados incluyen "Che" (2008), "Sin City" (2005), "Sicario" (2015) y "Guardians of the Galaxy" (2014).