Karina García aseguró que fue maltratada y humillada en “La Casa de los Famosos Colombia 2″

La segunda temporada del reality show “La Casa de los Famosos” en Colombia está a punto de llegar a su final.

Los finalistas de esta temporada son Melissa Gate, Emiro Navarro, ‘La toxi costeña’ y Altafulla.

PUBLICIDAD

Sin embargo, otras participantes también dieron de qué hablar como lo fueron Karina García y Yaya, quienes se reencontraron y en medio de su conversación, Karina aseguró que fue maltratada y humillada en ‘La casa de los famosos.

Karina en varias ocasiones fue la protagonista de varias discusiones dentro de ‘La casa de los famosos’, donde las emociones estuvieron a flor de piel, ahora en medio de su regreso como jefe de campaña, la situación no fueron diferente, tanto así que en varias ocasiones optó por guardar silencio y también resaltar que no entendía por qué les molestaba tanto a sus compañeros el verla regresar al ‘reality’ para resaltar “las cualidades” de Altafulla.

Pero, ahora, Karina García volverá a ‘La casa de los famosos’ en compañía de todos los exparticipantes para demostrar así su paso por el ‘reality’ y seguir apoyando a Altafulla con quien sostiene un amorío. Ante de esto pudiera suceder durante la noche del 6 de junio, Karina tuvo un reencuentro con quien fue su amiga dentro del programa de entretenimiento, como lo es Yaya, quien salió en medio de algunas polémicas, donde las quejas no se hicieron esperar.

“Amiga, amiga. Me hiciste mucha falta para llorar juntas. Me maltrataron, me humillaron”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Karina, de ‘La casa de los famosos’, pues quien le dio la sorpresa fue Yaya, agregando al video: “Reencuentro con mi Karina Santana”.

Lo cierto es que las emociones están a flor de piel ante la gran final de ‘la casa de los famosos’, donde solo uno se llevará el premio de los 400 millones de pesos, siendo los televidentes los encargados de elegir con cada uno de sus votos.

PUBLICIDAD

¿Karina García, de ’La casa de los famosos’, está siendo investigada?

Ante su saluda de ‘La casa de los famosos’, Karina estuvo haciendo parte de ‘Los impresentables’, donde se refirió a este tema asegurando: “Eso fue el año pasado, bueno, fueron más de 50 influenciadores que caímos en eso, uff demasiados. Una empresa nos contrató a muchos influenciadores del país, todo era totalmente legal y simplemente tiempo después salió que eso era algo fake, pero realmente no fue culpa de nosotros porque, sino que no hubiésemos sido tantas personas.

Yo eso solamente lo hice una vez y ya, pero en este momento no me investigan, no, no. Ellos como que hace denuncias, incluso los mismos seguidores y ya empiezan como el proceso a investigar y todo, pero eso está super tranqui. O sea cero preocupación con eso".