Advierten sobre fraude utilizando cuentas falsas a nombre de El Gran Combo

El Gran Combo de Puerto Rico advirtió este viernes sobre cuentas falsas que utilizan el nombre de la agrupación musical para cometer fraude.

El Gran Combo de Puerto Rico denunció que se han reportado varios perfiles falsos en redes sociales que se hacen pasar por integrantes de la agrupación musical.

PUBLICIDAD

La mayoría de los perfiles falsos fueron creados en la red social Facebook.

“Además, están circulando anuncios engañosos ofreciendo supuestas membresías para fanáticos, lo cual es totalmente falso y ajeno a nuestra organización. Les recordamos que toda la información oficial, eventos y anuncios relacionados a El Gran Combo de Puerto Rico se publican exclusivamente en nuestras páginas oficiales”, indicó la agrupación musical en un comunicado.

Añadió: “Les pedimos estar atentos, no compartir información personal y reportar cualquier cuenta sospechosa. ¡Gracias por su apoyo siempre y por ayudarnos a proteger la verdad y nuestra comunidad!“.

Con 98 años, Rafael Ithier vuelve a treparse en tarima con “El Gran Combo”

A sus 98 años, el querido director de “El Gran Combo”, Rafael Ithier, acudió a una importante presentación de la orquesta en Perú, donde interpretaron sus éxitos ante 50 mil personas.

En un video publicado por la emisora Z 93 en Instagram, el director de programación de la emisora, Marcos Rodríguez, mejor conocido como “El Cacique” entrevistó a Ithier quien se mostró muy emocionado de poder estar junto a la agrupación en el evento.

PUBLICIDAD

Ithier director y fundador de la orquesta aseguró que salir de su casa un rato y compartir con sus queridos compañeros le brinda más fuerza. Al ser cuestionado por “Cacique” sobre si bailaría en tarima, con el humor que lo caracteriza, Ithier respondió: “Si tengo fuerzas le meto mano”.

Por su parte, Jerry Rivas, catalogó como una bendición en que Ithier estuviera acompañando a la agrupación en el importante evento.

“El hombre a sus 98 años está ahí, es una bendición”, expresó Jerry Rivas quien también se encontraba en el camerino previo a la presentación.

Mientras que Joselito Hernández, también vocalista de la orquesta, indicó que son pocas las ocasiones que Ithier puede acompañarlos y se mostró emocionado por este acompañarlos.

“Realmente son bien raras las actividades que él puede estar con nosotros y él tomó la decisión de venir para acá, para nosotros es un honor y un privilegio poder estar aquí con él a sus 98 años. Oye y no se queja, a nosotros nos duele algo y él no se queja, a mí el dolor se me quitó”, dijo.