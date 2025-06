Wes Anderson y Benicio del Toro desordenan El Esquema

El cineasta Wes Anderson regresa con una nueva historia, El esquema (The Phoenician Scheme), protagonizada por Benicio del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, entre otros.

“Cada filme es diferente. Con todas las cosas que siento, alguien dice que ha visto uno de los trailers (avances) de mis filmes y puede decir, en cinco segundos, que es mi filme. Entiendo por qué tienen esa experiencia, y no puedo pretender [que] no sé de qué estamos hablando, pero para mí, cada filme es una cosa completamente distinta, diferente", comentó el director Wes Anderson.

Este enfatizó que su visión sedistingue “caso a caso”, al tiempo que manifestó su emoción y la de su equipo de trabajo por contar la nueva historia.

“Este filme empezó, para mí y Roman, cuando estábamos escribiendo algo que teníamos en mente que fuera muy oscuro”, reveló.

El cineasta siempre ha tenido un estilo al hacer cine, cargado de político humor ácido.

“Un personaje que no está realmente preocupado con cómo las grandes decisiones que ha empoderado a él mismo, para hacer, para el mundo, afectan a las poblaciones de trabajadores y paisajes. Y había la oscuridad de un cierto tipo de capitalista que estábamos construyendo esto. Pero nos llevó a otro lugar. Entonces, siento que, de alguna manera, eso se convierte en que necesitamos la cama de los psiquiatras para realmente responderlo correctamente. E incluso entonces, no lo sé. Pero está enel ADN de alguna manera”, expresó.

Básicamente, todos sus filmes, desde y después del 2008, han sido sobre la familia, en un sentido amplio. Adoptar a niños, mentores, amigos cercanos.

“Los temas familiares son complicados. Y ese fue el comienzo. El personaje terminó teniendo mucho peso, y el filme fue dedicado a él porque era una persona inolvidable, especial, excelente, y eso es parte de la familia. En algún modo, es mi familia, pero es la familia de mi esposa”.

El actor boricua Benicio del Toro sigue manteniendo su distancia frente a las amarras, pero al pregunarle cómo le gustaría ser recordado, dijo: “Wow, está siendo muy mórbido. ¿Estás preguntando eso porque estoy vestido en negro? Bueno, yo realmente no pienso en la historia o algo así, sabes, usted dígame. No tengo una idea de qué manera me gustaría morir. Creo que realmente no quiero morir en un accidente. Sí, no quiero morir. No. Pero, pero nuestro tipo en el filme quiere una pirámide. Me gusta la idea de una pirámide. Sí, bueno, sí, sí“.