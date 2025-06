¿Peligra el manga? Sigue habiendo escasez de dibujantes

En el mundo del manga, donde cada viñeta cuenta y cada trazo es arte, hay un problema inesperado que está ganando protagonismo: ¡faltan dibujantes! Así lo reveló recientemente el mangaka Tomio Hidaka, autor de Ain Soph in the Finite World, con un simple pero potente tuit que encendió las redes.

«Ahora mismo realmente no hay suficientes dibujantes de manga. Incluso si el guion está aprobado, muchas veces no se puede comenzar porque no hay quién lo dibuje», escribió.

El mensaje se volvió viral y puso sobre la mesa una crisis que afecta a muchos creadores de historias: no encontrar al artista ideal para darles vida.

¿Guiones listos... pero sin lápices para dibujarlos?

Este panorama ha frenado la producción de nuevos títulos. Los editores aprueban tramas con potencial, pero sin un ilustrador disponible, el proyecto queda congelado. Y quienes logran encontrar una buena “pareja creativa”, como lo llamó Hidaka, están casi ganando la lotería.

Esto es especialmente importante porque, en el manga, hay dos estilos de trabajo predominantes: autores que lo hacen todo (guion + dibujo) y aquellos que prefieren delegar el arte visual. En los últimos años, esta segunda opción ha crecido.

Una tendencia en alza: escritores sin lápiz

Un ejemplo claro es Aka Akasaka, el creador de Kaguya-sama: Love is War, quien ha decidido dedicarse solamente al guion en sus nuevos proyectos. Así puede centrarse en desarrollar las historias sin lidiar con los intensos plazos y el desgaste físico del dibujo.

Por otro lado, veteranos como Eiichiro Oda (One Piece) o Makoto Yukimura (Vinland Saga) siguen apostando por hacerlo todo ellos mismos, aunque eso implica maratones de trabajo agotadores.

¿Peligra el futuro del manga?

No necesariamente… pero si esta escasez de dibujantes sigue, podríamos ver menos lanzamientos o más demoras en nuevas obras. Tal vez sea hora de que la industria revalúe cómo formar, cuidar y motivar a los artistas visuales del mañana.