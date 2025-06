Jay Fonseca revela que tuvo que ser sometido a una operación

El analista político y abogado Jay Fonseca explicó la razón por la cual, en los últimos días, ha estado fuera de sus espacios en radio y televisión.

A través de su programa “Los Datos son los Datos”, en Wapa TV, realizó una intervención en la que reveló que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente debido a una condición que padece desde la infancia. El abogado explicó que, desde hace un tiempo, se estaba quedando sin voz mientras realizaba sus programas en los diversos medios de comunicación en los que trabaja y pensó que se trataba de un problema en la garganta.

PUBLICIDAD

“Me hice un procedimiento. Mañana, en Cuarto Poder, vamos a estar demostrándolo. Básicamente, estaba teniendo un problema de apnea del sueño bastante serio y problemas de respiración. Creo que muchos se habían dado cuenta de que, recientemente, me estaba quedando ronco. La razón… encontraron por qué era”, expresó.

Sin embargo, explicó que, al acudir a recibir orientación de los profesionales de la salud, le indicaron que su problema no estaba en la garganta, sino en la nariz.

“La razón por la cual tenía tantos problemas de garganta era un problema en la nariz. Me operó, me sacó la nariz, me la enderezó. No me hizo el arreglo estético… Yo que quería la rinoplastia de una vez”, comentó el analista político.

Fonseca fue enfático en que este tratamiento es muy importante, especialmente para las personas con obesidad. Además, aseguró que ahora siente que tiene “demasiado oxígeno”.

El analista político indicó que todo el proceso fue grabado y que lo estará mostrando en su programa “Cuarto Poder”, transmitido en Wapa Televisión.

PUBLICIDAD

En el pasado, Fonseca también ha hablado públicamente sobre su proceso para perder peso, algo que ha mejorado significativamente su salud y estilo de vida.

Chente Ydrach revela el gesto de Jay Fonseca para ayudar a Idel Vázquez durante su enfermedad

En abril, el comediante y comunicador Vicente “Chente” Ydrach agradeció públicamente al analista político Jay Fonseca por un gesto que tuvo para ayudarlo durante el proceso de cáncer de su manejador, Idel Vázquez, quien falleció la semana pasada.

Según contó Chente Ydrach en su podcast semanal junto a Fonseca, fue el abogado quien movió sus contactos para conseguir que un neurocirujano atendiera a Vázquez cuando su condición de salud empeoró.

“En septiembre del año pasado, Idel se puso muy mal, y la situación con los doctores aquí es bastante complicada. Tú (Jay Fonseca) nos pusiste en comunicación con el Dr. Mayol. El Dr. Mayol, neurocirujano de Idel Vázquez, lo atendió maravillosamente bien. De parte de toda la familia y de Maru Chacón (viuda de Idel Vázquez), estamos muy agradecidos con el Dr. Mayol, no solo por su trato y atención profesional, sino porque siempre contestaba el teléfono, siempre estaba pendiente y, a cualquier hora, atendía a Idel y a Maru. Así que gracias al Dr. Mayol”, expresó Ydrach.

“Gracias a ti por ponernos en contacto con él”, añadió Ydrach en la conversación con Jay Fonseca.