“DePlaymaker” señala que periodista “no se comportó como una profesional”

El comentarista deportivo, Héctor Torres, mejor conocido como “DePlaymaker”, reaccionó al incidente ocurrido la noche del lunes durante su participación en el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), donde tuvo un intercambio de opiniones con la periodista Dennise Pérez.

“DePlaymaker” señaló que, mientras brindaba su opinión, la periodista y miembro del panel de análisis le “faltó el respeto”, asegurando que “no se comportó como una profesional”.

“Hoy se dio una situación para la que yo estoy preparado, pero quizás otros u otras no. El deporte es algo que yo voy a defender siempre, y hoy traté de explicar en Jugando Pelota Dura lo que me molesta: que usen situaciones negativas para hablar del deporte, pero cuando son positivas no las tocan o las mencionan al final del programa, cuando ya nadie las ve. Hoy, la dama en el panel, la periodista Dennise Pérez, no se comportó como una profesional. Pero tranquila, eso nos ha pasado a todos. En múltiples ocasiones me faltó el respeto, diciéndome que me fuera, que si no me gustaba, no volviera más, que estaba ‘perdido’, entre otras cosas”, expresó Torres en una publicación en Instagram.

Del mismo modo, el analista deportivo reafirmó su postura y la crítica que hizo al programa por abordar el deporte solo cuando se trata de conflictos negativos.

“No la ignoré por falta de respeto. Lo hice para que viera que el Playmaker que ella estaba buscando que respondiera… ya no existe. Yo sé que los tres se incomodaron con mi crítica. Pero el programa no se llama ¿Jugando Pelota Dura? ¿O es que cuando les bajan con pelotas duras… se ablandan? 🧐 Si les molestó mi comentario, por algo será. Yo seguiré aquí, siempre RESALTANDO lo bueno de nuestros atletas y CRITICANDO lo malo. No se puede ser hipócrita y hablar del deporte solo cuando les conviene”, añadió.

Las declaraciones de DePlaymaker surgieron luego de que criticara que este tipo de programas de análisis noticioso lo invitan únicamente cuando hay acontecimientos negativos en el deporte, como el conflicto ocurrido el fin de semana, cuando se desató una pelea a golpes entre padres de jugadores de baloncesto categoría mini.

“Yo tengo sentimientos encontrados con esto, te voy a ser muy honesto. Yo venía pensando si debía venir. Esto no es un problema del deporte, esto es un problema de nuestra sociedad. El detonante se dio en una cancha de baloncesto, pero yo te garantizo que si pusiéramos a muchos sectores de nuestra sociedad bajo la presión de un juego de baloncesto, se comportarían como reses, como ellos se comportaron.

Yo me pregunto cuándo al deporte se le da este foro. En muchas ocasiones, es para resaltar este tipo de cosas negativas. Yo estaría de acuerdo en venir a resaltar que Amanda Serrano, cuando pelee el próximo 11 de julio, va a ser la mujer que más dinero ha ganado en la historia del deporte en el mundo [...] Constantemente tengo que ver cómo mi figura en estos programas, la connotación que se le da al deporte es que hay problemas de violencia”, expresó Torres.

En respuesta, Dennise Pérez lo increpó, asegurando que en el programa moderado por Ferdinand Pérez se le da espacio a los actos positivos en el deporte y que se abordan los temas que afectan a la sociedad en todos los ámbitos.

“Este programa trae todos los asuntos: a la madre abusadora, a cualquier abusador. En este caso, trae el asunto porque son padres en una actividad que es de niños y que se desató en un acto de violencia. Este programa los trae a todos, no es el deporte nada más. Y cuando el deporte nos trae bien, lo destacamos”, dijo la periodista.

Playmaker insistió en que el programa no lo invita para hablar de los aspectos positivos del deporte. Pérez le respondió: “Tú tienes tu propio foro y lo hablas”.

En el intercambio, se escucha a Pérez decir que Playmaker “está perdido”, cuando él insiste en que el programa no destaca lo positivo del deporte.

“¿Por qué cuando se da algo positivo y tiene la magnitud, ustedes me traen? Porque, obviamente, mi opinión va a tener un peso sobre esta situación. Pues debería tener el mismo peso en los otros temas también”, expresó Torres.

Al momento, la periodista le respondió: “Pues no vengas más”.

El programa se encontraba tocando el tema de la pelea entre padres en un juego de baloncesto infantil en Juncos, correspondiente a la liga mini adscrita a la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR).