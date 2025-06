Así reaccionó Maripily Rivera a la final de “La Casa de los Famosos: All Stars”

La quinta temporada del reality show “La Casa de los Famosos: All Stars” (Telemundo), llega esta noche a su final.

La empresaria boricua Maripily Rivera Borrero acudió a sus redes sociales para reaccionar a la final del reality show.

PUBLICIDAD

La boricua celebró que Rosa Caiafa y Paulo Quevedo quedaran en la cuarta y quinta posición, respectivamente.

“Adiós Paulo Puñet***!!🤣🤭“, publicó la modelo en la red social Instagram.

Al momento de esta redacción, en el juego siguen 3 habitantes, que son: Luis Alberto “Rey Grupero” Ordaz, Carlos Antonio “Caramelo” Cruz y Luca Onesti.

El ganador o ganadora del programa obtendrá 200 mil dólares, el segundo lugar se llevará $100 mil y el tercer lugar de “LCDLF All Stars” cargará con $50 mil.

Exhabitante de “LCDLF All Stars” denuncia “violencia laboral” tras altercado con Maripily Rivera y se despide del proyecto

El actor y exhabitante de “La Casa de los Famosos: All Stars”, Leandro Ignacio Casano, conocido como Nacho Casano, aseguró que “ya no se siente parte” del dicho proyecto luego de un altercado que tuvo a finales de abril pasado con la empresaria boricua Maripily Rivera Borrero.

PUBLICIDAD

En unas declaraciones publicadas en su cuentas sociales, Casano quien fue el cuarto eliminado de “LCDLF All Stars”, sostuvo que: “Traté de todas las formas posibles de continuar trabajando de forma digna. Se me prometió cuidado y protección”.

Declaraciones de Nacho Casano tras altercado con Maripily en una gala de “LCDLF All Stars”

“Llevo casi un mes buscando la verdad, para lo cual pedí las grabaciones y recibí el apoyo verbal de la producción, quienes están de mi lado avalando mis palabras demostrando que la señora es una mentirosa. Traté de todas las formas posibles de continuar trabajando de forma digna. Se me prometió cuidado y protección. Su forma de cuidarme fue excluirme de la gala del domingo donde estaban prácticamente todos mis compañeros, para evitar nuevamente violencia de parte de la señora hacia mi persona. Me dieron y me quitaron los llamados del domingo en dos oportunidades pese a las promesas de que iba a tener la posibilidad de estar presente para defenderme.

Por lo anteriormente dicho, ya no me siento parte del proyecto. Esta no es la forma en la cual me hubiese gustado despedirme, pero no alzar mi voz y permitir que la violencia laboral se salga con la suya, no es algo que estoy dispuesto a aceptar. (sic.)“.