Policía regaña a Diane Ferrer por usar el teléfono mientras guiaba

Un policía regañó este lunes a la animadora Diane Ferrer por usar el teléfono mientras conducía.

Fue la propia animadora quien compartió la anécdota en su cuenta de Instagram.

“Me acaban de regañar por utilizar [el teléfono]. El policía, al lado en motora, me suena un poco la sirena. Yo lo miré, tiré el teléfono, él no me paró, no me dio multa, nada... yo empecé [a decirle] ‘sorry, sorry’. Les juro que para mi fue peor el regaño a que me dieran una multa. Yo sentía tanta vergüenza (...) Yo dije ‘lo decepcioné, lo hice mal, rompí las reglas, wow’. Yo todavía siento vergüenza“, dijo la presentadora de televisión de WAPA.

En Puerto Rico, usar el celular mientras se conduce es ilegal. Esto incluye enviar y leer mensajes de texto, correos electrónicos y otras acciones que distraigan la atención del conductor.

Se permite utilizar el teléfono para emergencias médicas o de seguridad, siempre y cuando se haga con un sistema de manos libres.

El uso del celular mientras se conduce es una falta administrativa que conlleva una multa de $100.