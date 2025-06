Muere reconocida actriz de ‘Esposas Desesperadas’ y ‘Glee’: ¿Cuál fue la causa de muerte?

La industria del entretenimiento se despide de una gran actriz ganadora del Emmy que participó en producciones como ‘Esposas Desesperadas’, ‘Glee’ y ‘El Joven Sheldon’. A pesar de su fallecimiento, su legado continuará vivo a través de sus actuaciones, pues tal como lo señaló su esposo, “Estados Unidos perdió a una de las actrices más entrañables”.

El deceso de Valerie Mahaffey a los 71 años se dio a conocer el viernes 30 de mayo de 2025 por su publicista. Su esposo, el también actor Joseph Kell, no ocultó el dolor que le causó la pérdida, por lo que le dedicó unas palabras: “Perdí al amor de mi vida y los Estados Unidos a una de las actrices más entrañables. La vamos a extrañar”.

Mientras tanto, su hija Alice Ziolkoski destacó la falta que Valerie hará en su vida: “No tengo palabras para expresarlo ahora mismo. El cáncer es horrible. Te buscaré en todos los momentos felices de mi vida. Sé que ahí estarás, sé que nos volveremos a ver algún día. Te quiero infinitamente”.

¿De qué falleció Valerie Mahaffey, actriz de ‘Esposas Desesperadas’?

Tal como lo expresó su hija Alice Ziolkoski, Valerie Mahaffey partió de este mundo a los 71 años después de una dura batalla contra un agresivo cáncer que terminó por debilitar su cuerpo, hasta quitarle la vida.

No obstante, Mahaffey será recordada por sus papeles en grandes producciones, pues no solo se destacó como actriz de series de televisión, sino que también demostró sus habilidades en el teatro y en el cine y participó en la telenovela ‘The Doctors’ hace más de 45 años, hecho que deja en claro su importancia en la industria del entretenimiento.

Entre sus trabajos más destacados se encuentran ‘Glee’, ‘Esposas Desesperadas’, ‘El Joven Sheldon’, ‘The Powers That Be’, ‘Big Sky’, ‘Seinfeld’, ‘Wings’ y ‘Urgencias’; además de películas como ‘Sully’ a lado de Tom Hanks y ‘French Exit’ con Michelle Pfeiffer. El premio Emmy que ganó fue gracias a su actuación como Eve en ‘Northern Exposure’.