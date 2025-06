Exhabitante de “LCDLF All Stars” denuncia “violencia laboral” tras altercado con Maripily Rivera y se despide del proyecto

El actor y exhabitante de “La Casa de los Famosos: All Stars”, Leandro Ignacio Casano, conocido como Nacho Casano, aseguró que “ya no se siente parte” del dicho proyecto luego de un altercado que tuvo a finales de abril pasado con la empresaria boricua Maripily Rivera Borrero.

En unas declaraciones publicadas en su cuentas sociales, Casano quien fue el cuarto eliminado de “LCDLF All Stars”, sostuvo que: "Traté de todas las formas posibles de continuar trabajando de forma digna. Se me prometió cuidado y protección".

Declaraciones de Nacho Casano tras altercado con Maripily en una gala de “LCDLF All Stars”

“Llevo casi un mes buscando la verdad, para lo cual pedí las grabaciones y recibí el apoyo verbal de la producción, quienes están de mi lado avalando mis palabras demostrando que la señora es una mentirosa. Traté de todas las formas posibles de continuar trabajando de forma digna. Se me prometió cuidado y protección. Su forma de cuidarme fue excluirme de la gala del domingo donde estaban prácticamente todos mis compañeros, para evitar nuevamente violencia de parte de la señora hacia mi persona. Me dieron y me quitaron los llamados del domingo en dos oportunidades pese a las promesas de que iba a tener la posibilidad de estar presente para defenderme.

Por lo anteriormente dicho, ya no me siento parte del proyecto. Esta no es la forma en la cual me hubiese gustado despedirme, pero no alzar mi voz y permitir que la violencia laboral se salga con la suya, no es algo que estoy dispuesto a aceptar. (sic.)“.

Maripily Rivera abre segunda función para “La Casa de Maripily All-Star”

La ganadora de la cuarta temporada del reality show “La Casa de los Famosos” (LCDLF), Maripily Rivera, confirmó este domingo que abrió una segunda función para la obra “La Casa de Maripily All-Star”.

Fue a través de sus historias de Instagram que el huracán boricua detalló que la nueva puesta en escena se llevará a cabo el 24 de agosto en el Centro de Bellas Artes (CBA) de Santurce. La primera se celebrará en el mismo lugar el 23 de agosto.

La empresaria y modelo puertorriqueña planea invitar los participantes de la edición actual, LCDLF All-Stars.

“¿Quiénes serán (los tres invitados)? Ustedes los van a escoger", afirmó la ponceña.

Entre los nombre que mencionó se encuentran Carlos Antonio Cruz, mejor conocido como “Caramelo”, Manelyk González y Rey Grupero.

Fue la pasada semana que María de Pilar Borrero, su nombre de pila, anunció que volvería a las tablas.

“ ¡Mi gente! Estoy súper emocionada de anunciarles mi nueva obra teatral: ´La Casa de Maripily All Star´.

Un proyecto hecho con todo mi corazón, lleno de sorpresas, risas, y ese toque único que solo yo sé dar. Estaré rodeada de un elenco espectacular que pronto conocerán. Les prometo que vamos a romperla en el escenario”, fue parte de lo que escribió en la misma red social en ese entonces.

Los boletos para “La Casa de Maripily All-Star” están disponibles a través de Ticketera.