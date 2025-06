Aseguran que hija de Lady Mágica le dijo la “palabra de cuatro letras” previo a “tapabocas”

Luego de que se radicaran cargos contra la animadora infantil, Lady Guzmán, mejor conocida como “Lady Mágica”, por alegado maltrato contra su hija, el licenciado Yuseph Lamboy aseguró que el incidente fue un “ejercicio moderado de disciplina”.

Lamboy, quien representa a Guzmán, indicó en entrevista con la periodista Yulianna Vargas en El Circo de La Mega que, durante el incidente ocurrido en el mes de febrero, la hija de la animadora la insultó con “la palabra de las cuatro letras”, lo que provocó que esta le diera un “tapaboca”. El abogado describió el acto como uno de “disciplina” y negó que se trate de un patrón de maltrato infantil contra la joven de 17 años.

“Quiero comenzar diciendo que en este caso no hubo ningún tipo de maltrato. Hubo una acción de mi clienta para corregir a su hija por una malacrianza; una hija que le dijo la palabra de cuatro letras, la manoteó, la insultó y se le enfrentó. Mi clienta lo que hizo fue, de manera moderada, darle un tapaboca moderado que no tuvo consecuencias mayores: no hubo hinchazón, no hubo cortaduras, nada de eso”, expresó Lamboy.

Del mismo modo, aseguró que la joven también manoteó e insultó a su madre en público luego del concierto de Natalia Jiménez en febrero, en el Distrito T-Mobile, donde ocurrieron los hechos.

“No solo la insulta, la confronta, la manotea, le hace pasar bochorno público. ¿Qué se supone que haga mi clienta ante el insulto de su hija? ¿Que baje la cabeza? Me parece que la determinación del gobierno es totalmente incorrecta. Mi clienta lo que ha hecho es ejercer su patria potestad de manera moderada. Este no es el caso de un padre abusador que le raja la cabeza al hijo. Este no es el caso, es un ejercicio moderado de disciplina”, expresó.

¿Qué fue lo que pasó?

El pasado 23 de mayo, el juez Ángel Rivera, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, encontró causa para arresto contra Guzmán y le fijó una fianza de 10 mil dólares, la cual fue prestada.

La fiscal María Esther Hernández Medina formuló un cargo de maltrato a menores contra la imputada, al amparo del artículo 53(a) de la Ley 57, conocida como la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores de Puerto Rico.

Los hechos se remontan al pasado 15 de febrero, en el Coca-Cola Music Hall, donde, alegadamente, tras presenciar el concierto de la cantante española Natalia Jiménez, ocurrió un incidente entre Guzmán y su hija. Según la defensa de la mujer que interpreta el personaje infantil, esta tuvo que reprimir a su hija tras faltarle el respeto y le propinó un golpe en el rostro.

Sin embargo, la menor acudió junto con su padre, el productor César Sainz, quien es el exesposo de Guzmán, a denunciar los hechos ante las autoridades.

“El juez se equivocó. Todos los jóvenes que me estén escuchando pueden insultar a los padres, pueden manotear a los padres y los padres tienen que bajar la cabeza. El juez se equivocó grandemente y da un mal precedente”, expresó el licenciado Yousef Lamboy a su salida del tribunal.

Guzmán pagó la fianza de 10 mil dólares que se le impuso y será fichada por los cargos presentados en su contra.

La vista preliminar fue señalada para el próximo 6 de junio.