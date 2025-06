Mónica Pastrana le responde a seguidor que criticó su cuerpo

La actriz e integrante del programa de comedia “Raymond y sus Amigos”, que se transmite por Telemundo Puerto Rico, Mónica Pastrana, le respondió este domingo a un seguidor que criticó su cuerpo.

Pastrana compartió en su cuenta de Instagram un video de su rutina de entrenamiento, en el que se le observa levantando pesas. Sin embargo, un usuario comentó la publicación utilizando varios emoticones en tono de burla hacia la también locutora de El Circo de La Mega.

“¿Te sientes súper gracioso criticando el cuerpo de una mujer que está más en forma que tú y probablemente levanta más peso que tú?”, le respondió la comediante.

El usuario contestó: “No te ofendas, úsalo de motivación y ya”. No obstante, Pastrana no dejó pasar el comentario y lo refutó, calificándolo como “insensible”.

“Yo no me ofendo con comentarios insensibles que vienen de ignorantes. Úsalo tú como educación para que no estés criticando el físico de ninguna mujer. Atrevido", abundó la comunicadora.

Posteriormente, otro sujeto se unió a la conversación y lanzó comentarios despectivos hacia Pastrana.

“Mira el otro ignorante. Espero que no tengas hijas. Argumento mega idiota y lo utilizas para sentir que tienes el derecho de decir estupideces. Te lo dice una que nació en el 1989. Envíame una foto tuya al DM (mensaje directo) para verte la cara pa’ ver si al menos eres lindo porque por lo que veo en tu foto de perfil, bye”, agregó la actriz.

“No necesito que ‘vayas a mi’. Recógete y edúcate es lo que tienes que hacer”, abundó.

Pastrana interpreta a “Betty” en la comedia “Men and the City”.

