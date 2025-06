Ana María Polo desmiente boda con la cantante Ana Gabriel

La abogada y personalidad de la televisión Ana María Polo, desmintió los rumores sobre su supuesta boda con la cantante mexicana María Guadalupe Araujo Yong, mejor conocida como Ana Gabriel.

Polo, conocida por el programa “Caso Cerrado” de Telemundo, aseguró en entrevista con el periodista de farándula Javier Ceriani que los audios y videos difundidos a través de las redes sociales fueron creados con inteligencia artificial (AI, por sus siglas en inglés). Además, recalcó que el rumor fue una “estupidez” y “ridiculez”.

PUBLICIDAD

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, ¿a quién se le ocurre esa estupidez?”, comenzó diciendo Polo. “Ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. ¡Qué ridiculez es esa! ¡Qué inteligencia artificial, señores!”, abundó la licenciada cubana.

Las imágenes mostraban a Ana María Polo y Ana Gabriel contrayendo matrimonio en una supuesta ceremonia íntima celebrada en Miami, Estados Unidos, solo con amigos cercanos y familiares.

“Cuidado con la inteligencia artificial”, abundó.

Mientras, la compositora mexicana desmintió otra parte del audio:“Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”.

De otra parte, Polo, aunque no abundó más sobre el tema, compartió el sábado en Instagram un mensaje de reflexión para sus seguidores.

PUBLICIDAD

“Hola, mis amigos… ¿Sabían que lo que realmente hace interesante la vida es la posibilidad de alcanzar un sueño? Nunca dejen de soñar, de luchar y de creer en ustedes, los leo en comentarios… ¿cuál es ese sueño que los mantiene de pie?“, publicó la comunicadora.

Mónica Pastrana le responde a seguidor que criticó su cuerpo

La actriz e integrante del programa de comedia “Raymond y sus Amigos”, que se transmite por Telemundo Puerto Rico, Mónica Pastrana, le respondió este domingo a un seguidor que criticó su cuerpo.

Pastrana compartió en su cuenta de Instagram un video de su rutina de entrenamiento, en el que se le observa levantando pesas. Sin embargo, un usuario comentó la publicación utilizando varios emoticones en tono de burla hacia la también locutora de El Circo de La Mega.

“¿Te sientes súper gracioso criticando el cuerpo de una mujer que está más en forma que tú y probablemente levanta más peso que tú?”, le respondió la comediante.

El usuario contestó: “No te ofendas, úsalo de motivación y ya”. No obstante, Pastrana no dejó pasar el comentario y lo refutó, calificándolo como “insensible”.

“Yo no me ofendo con comentarios insensibles que vienen de ignorantes. Úsalo tú como educación para que no estés criticando el físico de ninguna mujer. Atrevido", abundó la comunicadora.

Posteriormente, otro sujeto se unió a la conversación y lanzó comentarios despectivos hacia Pastrana.

“Mira el otro ignorante. Espero que no tengas hijas. Argumento mega idiota y lo utilizas para sentir que tienes el derecho de decir estupideces. Te lo dice una que nació en el 1989. Envíame una foto tuya al DM (mensaje directo) para verte la cara pa’ ver si al menos eres lindo porque por lo que veo en tu foto de perfil, bye”, agregó la actriz.

“No necesito que ‘vayas a mi’. Recógete y edúcate es lo que tienes que hacer”, abundó.

Pastrana interpreta a “Betty” en la comedia “Men and the City”.