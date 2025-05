Marena Sofía habla sobre su momento más difícil y lo que aprendió de Bad Bunny

La creadora de contenido y empresaria Marena Sofía conversó abiertamente sobre un proceso difícil en su vida, en el que tuvo que manejar su salud mental y alejarse completamente de las redes sociales.

En una entrevista con el podcastero Keropi Sánchez, la influencer se sinceró sobre el proceso que ha atravesado para lidiar con la ansiedad y la depresión, lo que la llevó a recibir atención de profesionales de la salud mental.

Durante la conversación, la influencer indicó que tuvo que cambiar su estilo de vida, dejar de lado el alcohol y adoptar hábitos más saludables, incluyendo el ejercicio y una mejor alimentación.

“Desde pequeña me daban ataques de pánico y ansiedad social. El verano pasado fue la primera vez que viví una depresión, y la combinación de ansiedad con depresión es lo más difícil que alguien puede experimentar. Fue el verano más difícil de mi vida”, expresó.

“Me quemé, en el sentido de que vivía cada día con mucha ansiedad y no quería medicarme porque había tenido una mala experiencia con la medicación. En vez de medicarme, intentaba apagar fuegos, porque el psiquiatra me dijo que, si me daba ansiedad, tomara mi pastilla. ¿Qué pasa? Puedes tomarte una, pero yo necesitaba un tratamiento y eliminar esa pastilla. Creé una adicción, y no es un tratamiento que te va a curar”, explicó.

Asimismo, indicó que, debido a esta situación, comenzó a depender de los medicamentos. Sin embargo, afirmó que estos solo le añadieron más ansiedad, lo que afectó sus compromisos tanto en su vida profesional como personal.

También mencionó que tuvo que dejar de consumir alcohol, ya que esto le hacía más daño.

La influencer relató que, en un momento dado, cayó en depresión sin darse cuenta. Igualmente, comentó que los medicamentos le provocaron pensamientos intrusivos.

“El antidepresivo me provocó alucinaciones y pensamientos intrusivos feos en contra de mi vida. Mi mente me decía cosas, y mi pareja me decía: ‘Esa no eres tú’. Me daba miedo ese pensamiento, y no quería vivir así”, explicó.

Si usted, algún familiar o amigo está experimentando ideas suicidas, tristeza o alguna emoción que afecte su vida diaria, puede llamar de manera gratuita y confidencial a la Línea PAS de ASSMCA, al 9-8-8 o al 1-800-981-0023 (Servicio para personas sordas: 1-888-672-7622).

Marena Sofía revela lo que aprendió de Bad Bunny

Por otro lado, la creadora de contenido habló sobre su relación con Bad Bunny, ya que es la mejor amiga de Gabriela Berlingeri. Al preguntarle qué cosas ha aprendido del artista, indicó que no solo como persona, sino también como artista, él ha enseñado a su público a valorar los momentos.

“Él mismo nos enseña en su música que los momentos que realmente valen son los pequeños. Cuando sacó la canción Debí tirar más fotos, me hizo ir a casa de mis papás a buscar fotos de mi infancia y valorar más las navidades. A toda la gente le puedo sacar cosas que aprendo de ellos o con ellos”, dijo.

Asimismo, habló sobre su participación en el video del tema Neverita, asegurando que los pasos de baile fueron improvisados. Además, comentó que, cuando salió el video, se encontraba de viaje en Europa y fue reconocida por el público.