Luis Ponce casi pierde la vida por una bala perdida

El comediante, actor y animador Luis Santiago, mejor conocido como “Luis Ponce”, reveló un momento de su vida donde casi pierde la vida.

En una entrevista con el podcastero, Keropi Sánchez, el animador de Super Chef Celebrities (Wapa TV), reveló una historia que le brindó una segunda oportunidad de vida.

PUBLICIDAD

El comediante explicó que hace unos años estaba en su apartamento hablando vía telefónica con su novia, quien en ese momento se encontraba cursando estudios de maestría en la ciudad de Nueva York. En ese momento, escuchó un tiroteo y un ruido dentro del apartamento. Posteriormente, se percató de que una de las ventanas de su apartamento tenía un agujero, ya que uno de los impactos de bala había llegado hasta su hogar.

“Cuando miro las ventanas, que eran de cristal, veo un boquete de bala en la ventana. Me tiro al piso, me recuesto de la pared y veo que la trayectoria de la bala pasó por encima del mueble y paró en un librero que tenía con películas. Si yo me hubiese quedado hablando por teléfono ahí, la trayectoria de la bala era por mi cabeza, o si empezaba a escuchar el tiroteo y de momento me asomaba por la ventana, me pudiese haber cogido esa bala”, explicó.

Según el comediante, en ese momento reflexionó sobre lo que estaba haciendo en la isla y decidió mudarse a Nueva York.

“Para mí eso fue: estoy en Puerto Rico, me acabo de graduar, no estoy haciendo nada por seguir mi sueño actoral, me voy para Nueva York, mira lo que acaba de pasar, esto es una segunda oportunidad de vida”, relató.

Ponce explicó que el suceso ocurrió luego de un tiroteo de carro a carro justo frente a su apartamento. El actor indicó que luego se mudó a Nueva York, donde tuvo que trabajar en varios lugares y pudo participar en un grupo de improvisación teatral.

Luis Ponce, como es conocido en el mundo de la comedia y actuación, ha participado en varios proyectos como Teatro Breve, El Remix y La Combi, estas últimas dos con Wapa TV. En los últimos años, se ha destacado como el animador de Súper Chef Celebrities del canal local de televisión.