Una emocionada Rita Moreno recibe un grado honorífico de Harvard

Rita Moreno junto a Carolyn Hao, quien interpretó "Somewhere".

La actriz puertorriqueña Rita Moreno fue una de seis personalidades que recibieron el jueves un doctorado honorífico durante la ceremonia de graduación de la Universidad de Harvard.

Moreno, la primera artista en lograr el llamado “Egot”, al ganar los cuatro premios principales del entretenimiento estadounidense: Emmy, Grammy, Oscar y Tony, fue reconocida por su legendaria trayectoria en las artes.

El Harvard Magazine destacó la carrera de la boricua al anunciar el honoris causa a la también bailarina.

“Nacida como Rosa Dolores Alverío en Puerto Rico en 1931, Moreno llegó a la ciudad de Nueva York con su madre de niña y tomó clases de baile. A los 13 años, debutó en Broadway con Skydrift, lo que le valió ofertas de Hollywood, pero los papeles que le pedían solían ser representaciones estereotipadas de minorías étnicas. Tras un descanso de siete años en Hollywood, durante los cuales actuó principalmente en teatro de verano, regresó a la industria del entretenimiento, ganando un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony a lo largo de una carrera de 70 años.

Ha aparecido en películas y televisión (incluyendo The Electric Company, The Muppet Show y The Rockford Files). En 1993, fue invitada a actuar en la toma de posesión del presidente Bill Clinton. En 2004, el presidente George W. Bush, MBA (promoción de 1975), le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad por sus contribuciones a las artes. Y en 2009, recibió la Medalla Nacional de las Artes del presidente Barack Obama, J.D. ’91″, destacó la publicación.

Durante la ceremonia, la galardonada artista se mostró conmovida cuando la canción “Somewhere” del musical West Side Story -que e valió el Oscar a mejor actriz- fue interpretada por Carolyn Hao.

Moreno se unió a Hao al final de la melodía, lo que provocó aplausos y un standing ovation de los presentes.

A sus 93 años, Rita Moreno continúa activa actuando en películas y series de televisión.