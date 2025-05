“Raíces”: Gloria Estefan presenta nuevo disco; el primero completo en español en 18 años

La cantante Gloria Estefan presenta su nuevo álbum Raíces, un vibrante y profundamente personal homenaje a la música que la formó.

Este lanzamiento marca su trigésimo álbum de estudio y su primer álbum completo en español en 18 años. Raíces es mucho más que una obra musical: es una celebración de la identidad, el legado y el amor.

Lanzado en un año clave para su carrera, Raíces conmemora los 50 años de Gloria Estefan en la música, una trayectoria que la ha consolidado como un ícono eterno en los corazones de millones de personas y que ha contribuido a transformar la música latina en el escenario global. El proyecto, que tomó más de dos años en completarse, fue grabado íntegramente con instrumentación en vivo, resaltando la pasión y excelencia musical que caracterizan a Estefan. Casi la totalidad del álbum fue escrita por su esposo, Emilio Estefan, lo que aporta un tono íntimo y emocional que se percibe como una carta de amor musical entre esposo y esposa, artista y artista.

“Este álbum es un trabajo hecho con mucho amor,” dijo Gloria Estefan. “Cada nota, cada letra está llena de emoción y gratitud por este increíble recorrido. Gracias por el amor y el apoyo—han hecho de este uno de los momentos más significativos de mi vida.”

El primer sencillo del álbum, Raíces, ya ha alcanzado el primer lugar en las listas de éxitos, manteniéndose en esa posición durante varias semanas y reafirmando la conexión perdurable de Gloria con su público de siempre y nuevas generaciones. El segundo sencillo, La Vecina (No Se Na’), continúa ganando popularidad y ha sido aclamado por su rica instrumentación y energía nostálgica.

El álbum también incluye una emotiva canción en inglés dedicada a su nieto, Sasha, como un tierno homenaje a su familia, demostrando una vez más que la música de Gloria nace del amor profundo y la conexión.

El lanzamiento de Raíces también coincide con el 40º aniversario de Conga, canción que en mayo fue incorporada al Salón de la Fama del GRAMMY®, consolidando su legado como un hito musical.

Este proyecto evocador es más que un álbum: es un momento cultural que une generaciones y celebra a una artista que continúa moldeando el futuro mientras honra el pasado.

LISTA DE CANCIONES DE RAÍCES

1. Raíces

2. Yo Quiero Ser

3. La Vecina “No Se Na’”

4. Te Acordarás De Mí

5. Como Pasó

6. Tan Iguales y Tan Diferentes

7. Chiriqui Chirri

8. Cuando El Tiempo Nos Castiga

9. Agua Dulce

10. Mi Niño Bello (Para Sasha)

11. Tú y Yo

12. My Beautiful Boy (For Sasha)

13. How Will You Be Remembered