Esta es la ‘millonada’ que cuesta el avión privado de Karol G

Esto cuesta el avión privado que Karol G le habría comprado a J Balvin

SEVILLE, SPAIN - NOVEMBER 16: Karol G attends the 24th Annual Latin GRAMMY Awards at FIBES Conference and Exhibition Centre on November 16, 2023 in Seville, Spain. (Photo by Juan Naharro Gimenez/Getty Images)

(Juan Naharro Gimenez/Getty Images)