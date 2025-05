Así quedó la última placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante la gala 123 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ hubo mucha tensión entre los participantes y es que se llevó a cabo la décima novena nominación de la competencia en la que varios quedaron en riesgo de salir del reality de RCN.

Lea también: Top 5 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’: La Jesuu ingresó en medio de diversas reacciones de los televidentes

PUBLICIDAD

Esta es la última nominación del reality de RCN ante lo que su etapa final, pues luego vendrá el top 5 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y seguidamente la gran final.

A diferencia de otras nominaciones, en este caso los famosos tenían que dar 2 puntos y 1 punto a sus compañeros, pero hacerlo de frente en la terraza del reality de RCN.

Nominaciones de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Así fue la nominación de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

La Jesuu: Mateo ‘Peluche’ Varela 2 / Emiro Navarro 1

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Mateo ‘Peluche’ Varela: La Toxi Costeña 2 / Melissa Gate 1

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Andrés Altafulla: Mateo ‘Peluche’ Varela 2 / Melissa Gate 1

PUBLICIDAD

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La Toxi Costeña: Mateo ‘Peluche’ Varela 2 / Emiro Navarro 1

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Emiro Navarro: Mateo ‘Peluche’ Varela 2 / La Toxi Costeña 1

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Melissa Gate: Mateo ‘Peluche’ Varela 2 / La Toxi Costeña 1

Nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Placa de nominados de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Seguidamente los presentadores Marcelo Cezán y Carla Giraldo se conectaron de nuevo para darles los nombres de quienes forman parte de la placa de nominados.

Resultados de nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

La placa quedó conformada por Mateo ‘Peluche’ Varela por la casa y La Toxi Costeña por parte del público. Por su parte, La Jesuu como líder de la semana tomó la decisión y es que también tenía que enviar a un participante a la placa.

Mateo Varela fue nominado en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Ahora mismo me queda únicamente Melissa y Emiro, no me nace tocar a una persona de que desde el día uno de este reality puso su granito de fe en mí y lo mantuvo hasta la fecha. Así que la persona que envío a la palca es Emiro”, dijo La Jesuu.

Placa de nominados de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Ellos se unen a Andrés Altafulla quien tiene nominación perpetua por decisión de Melissa Gate durante la gala de nominaciones de poderes. Pero no será la placa definitiva, pues este jueves 29 de mayo deberán disputarse lo que sería la última prueba de robo de salvación, por lo que serían tres y no cuatro los que vayan a cuarto de eliminación.