Así murió Ed Gale, actor de ‘Chucky, el muñeco maldito’:“Ahora es el protagonista en el más allá”

El mundo del entretenimiento despide a uno de los rostros más icónicos del cine de terror. Ed Gale, actor que dio vida física al muñeco Chucky en la saga Child’s Play, falleció este martes 27 de mayo de 2025, a los 61 años, en un hospicio en Los Ángeles, según confirmó una fuente cercana a TMZ. La noticia fue compartida también por su sobrina, Kayse Gale, quien lo describió como un “tío divertido y lleno de pasión por el cine”.

¿De qué murió?

Gale, famoso por sus papeles en películas icónicas de los años 80 y 90, falleció mientras recibía cuidados paliativos. Aunque la noticia se difundió hoy, Gale había enfrentado complicaciones de salud en los últimos meses.

Ed Gale, quien padecía acondroplasia (una forma de enanismo), construyó una prolífica carrera de más de tres décadas en la industria del cine y la televisión.

El hombre detrás del icónico muñeco asesino

Aunque Brad Dourif prestó su voz para Chucky, fue Ed Gale quien se puso físicamente el traje del muñeco asesino en las dos primeras entregas de Child’s Play y en Bride of Chucky (1998). Su interpretación física fue clave para convertir a Chucky en un ícono del cine de horror.

Éxitos de culto y carrera versátil

Gale también protagonizó otros éxitos de culto como Howard the Duck y Chopper Chicks in Zombietown. Su filmografía incluye títulos reconocidos como Spaceballs, Bones y ¿Dónde estás, hermano? (O Brother, Where Art Thou?), demostrando su versatilidad en comedia, ciencia ficción y drama. Con más de 130 producciones en su carrera, Gale se consolidó como una figura clave del cine fantástico.

Presencia cercana y querida por sus fans

Fuera de la pantalla, Gale era una figura habitual en convenciones y ferias de cine, donde compartía su amor por la actuación y relataba anécdotas con humor. Su sobrina lo recordó como alguien con una risa contagiosa y un gran corazón.

Controversias que marcaron sus últimos años

En abril de 2023, Gale fue investigado por presuntamente intentar solicitar sexo a menores en una operación encubierta del LAPD. Aunque no fue acusado formalmente, la causa seguía abierta al momento de su muerte.