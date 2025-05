Paquita la del barrio dejó millonaria deuda, ¿quién responderá?

Paquita la del barrio dejó millonaria deuda a sus herederos

MEXICO CITY, MEXICO - NOVEMBER 03: Paquita la del Barrio performs at EstrellaTV's Premios de la Radio at Expo Santa Fe México on November 03, 2022 in Mexico City, Mexico. (Photo by Pedro Mera/Getty Images for Estrella Media)

(Pedro Mera/Getty Images for Estrella Media)