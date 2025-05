Indy Flow se graba caminando por las calles de Miami y asegura que lo perdió todo

La cantante y modelo puertorriqueña Zuania Vélez, mejor conocida como Indy Flow, publicó un video en redes sociales que ha preocupado a sus seguidores.

Vélez indicó a través del video que se encuentra en la ciudad de Miami, pero viviendo en la calle, ya que perdió su vehículo y su apartamento. Según la influencer, comenzó a perder sus pertenencias tras un accidente de tránsito con su automóvil.

En el video se puede ver a la modelo puertorriqueña cargando varias maletas, donde asegura que están todas las pertenencias que tiene en este momento.

“Latinos, cubanos, puertorriqueños en Miami, quedé en la calle, ando con mi maleta, con mi equipo de tecnología y un bulto con las cosas de mi arreglo personal y mi cartera. Ahora mismo, como toda una mujer, quisiera predicar la palabra positiva, pero estoy en una posición demasiado adversa”, expresó en el video.

Asimismo, señaló a todas aquellas personas que hoy la ignoran y no le brindan ayuda en un momento difícil.

“Todos los países siguen mi vida y cuando de verdad necesito ayuda, porque sabemos que todo tiene un precio y hay que trabajar, todos me dan la espalda. Ya ni trabajando ni pagando se puede adquirir un servicio, es hasta inalcanzable”, añadió.

Vélez aseguró que, además de perder su hogar y su vehículo, su cuenta bancaria no tiene fondos y que no ha podido producir contenido para OnlyFans, plataforma en la que también genera ingresos.

“Perdí mi carro por culpa de una persona que chocó mi BMW X4 y eso causó que poco después también perdiera mi apartamento. Estoy en cero en mi cuenta bancaria. No he podido postear en mi OF con la consistencia que mis fanáticos merecen, quienes han sido los que han invertido en toda mi vida para lograrlo”, comentó.

Vélez lleva varios años fuera de Puerto Rico. Ya han pasado más de diez años desde que saltó a la fama cuando, junto con su expareja Jovani Vázquez, realizaba varias canciones que se hicieron virales en redes sociales y los llevaron a presentarse en vivo.