¿Hay riña? Michelle López revela lo que le hizo Andrea De Castro

La animadora y modelo Michelle López afirmó que, aunque no conoce las razones, la publicista e influencer Andrea De Castro podría estar molesta con ella.

Fue durante uno de los segmentos del programa Lo Sé Todo donde Michelle López indicó en tono jocoso que le está haciendo la competencia a su compañero de labores, Fernan Vélez “Nalgorazzi”, ya que De Castro la bloqueó en las redes sociales.

PUBLICIDAD

“¿Cómo es? Ahora yo te estoy haciendo la competencia, Fernan, porque ahora me han bloqueado, señores”, expresó López durante el programa en el que labora.

“¿Pero qué tú dijiste de ella?”, preguntó Fernan Vélez. Ante esto, la animadora respondió: “No sé”.

Luego, Vélez le indicó que probablemente fue por haberse reído de alguna de las cosas que han ocurrido durante el segmento del programa de entretenimiento. López afirmó: “Eso fue, la risa”.

Las expresiones de Michelle López se dieron en el programa Lo Sé Todo de WAPA TV, luego de haber presentado la noticia sobre la felicitación de Daddy Yankee a su hijo, Jeremy Ayala, cuyo cumpleaños se celebró durante el fin de semana. En la celebración estaba De Castro, ya que esta es la pareja del hijo del exponente urbano.

VIDEO: Michelle López revela que Andrea De Castro la bloqueó en las redes sociales VIDEO: Michelle López revela que Andrea De Castro la bloqueó en las redes sociales

Durante el fin de semana, De Castro escribió un mensaje de felicitación para Jeremy Ayala:

“Hoy celebro no solo el día en que llegaste al mundo, sino también la dicha inmensa de compartir mi vida contigo. Te amo con una profundidad que las palabras apenas pueden explicar. Eres un hombre admirable, cuya fortaleza, resiliencia y nobleza me inspiran cada día. Me siento profundamente orgullosa de ti, de todo lo que eres y de todo lo que has logrado, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por ser mi compañero de vida, mi refugio, mi alegría constante. Que este nuevo año te traiga tanta felicidad como la que tú me das a mí. Te amo, ¡feliz cumpleaños, mi amor!”, expresó.