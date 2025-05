Molusco pide perdón tras insultar a la madre de Maiky Backstage

El locutor y youtuber Jorge Pabón “Molusco” pidió disculpas públicamente a su colega podcastero Maiky Backstage, tras unas expresiones realizadas hace unas semanas donde insultó a la madre del experto en el género urbano.

A través de su canal de YouTube, Molusco admitió que fue un error haber mencionado a la madre del podcastero en varias ocasiones. Posteriormente, Maiky Backstage le hizo una descarga en su plataforma y le exigió una disculpa pública.

“De toda la gente que se montó en la ola cuando me pasó lo que me pasó en las últimas tres semanas, el único que tenía derecho a salir como salió, el único que tenía justificación para estar molesto de verdad era Maiky Backstage. Yo me le cagué en su madre, le falté el respeto, se me fue la mano sin duda alguna. Se lo dije a ustedes, en aquel momento no reaccioné porque no valía de nada reaccionar, ya había hecho la cagada, había hecho el story en la cancha de los Vaqueros (de Bayamón). Reconocí mi error, públicamente lo estoy diciendo en cámara, no tengo problema. Le pido disculpas a la mamá de Maiky Backstage por lo que hice en ese momento, al mismo Maiky, no tengo problemas", expresó Jorge Pabón.

Hace unas semanas, Maiky Backstage publicó un video en su plataforma de YouTube, donde realizó varios señalamientos contra Molusco, luego de las expresiones en las que lo insultó a él y a su madre.

“Usted es un pendej@, ese poder que tú tenías se cayó. Todo el mundo tiene ahora el poder de tener un micrófono y dar su opinión. Si no, ve a TikTok y mira las cientos de mujeres que hay en TikTok diciendo lo basura que eres. Porque si hablamos de locución, Rocky The Kid te dijo lo basura que eres. Si hablamos de periódico, Macetaminofén te dedicó una columna y te dijo lo basura que eres. Si hablamos de redes sociales, Chente ya dijo lo basura que eres. Y si hablamos de familia, Claudia ya dijo lo basura que eres. Cuando te miras al espejo, yo sé que tú mismo dices lo basura que eres", expresó Maiky.

Posteriormente, mostró varios videos donde el locutor lo menciona, tanto en espacios con sus hijos como en el stand-up que realizó junto a Angelique Burgos “La Burbu”. Igualmente, mostró un video donde Molusco menciona la frase “cágate en tu madre” en varias ocasiones en una de las descargas que realizó en su contra.

“Estamos en la semana de las madres, estoy buscando un regalo para mami y sigo dándole casco a que, en la semana de las madres, un basura le faltó el respeto. En mis redes sociales expliqué quién era mami para mí”, expresó el creador de contenido, quien luego relató la historia de vida de su madre, quien trabajó fuertemente para sacarlo adelante.

Molusco ha vivido semanas de controversia luego de que su exesposa Claudia Morales lo acusara de haberle sido desleal, acción que el propio locutor tuvo que admitir.