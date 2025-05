Natasha Isel admite que tiraera con Jennifer Colón es real

La creadora de contenido y ganadora del programa Super Chef Celebrities (WAPA TV) afirmó que su rivalidad y diferencias con la Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, durante la competencia fueron reales y no se trató de una dinámica creada para aumentar la audiencia del espacio televisivo.

En entrevista con el subcampeón de la competencia y también podcaster, Keropi Sánchez, Natasha Isel aseguró que la dinámica con la modelo fue cierta y admitió que le provocó depresión por los ataques que recibió de la audiencia en redes sociales.

“¿La controversia, la pelea entre Jennifer y Natasha es real?”, preguntó Keropi Sánchez.

“Es real”, contestó Natasha Isel. “Me tocó vivirlo para saber que esas cosas que uno ve... no sé las que montan, pero lo mío no fue montado. Fue algo que no quería que pasara porque quería llevar la fiesta en paz. Pero, pues… me sentí horrible, estaba en depresión, no estaba acostumbrada y, sabiendo que no me lo merecía, estas personas no saben lo que pasó y me están atacando como si fuera la villana”, añadió la ganadora de la competencia.

Uno de los momentos más tensos entre Natasha Isel y Jennifer Colón durante la competencia fue cuando varios competidores acusaron a la reina de belleza de llevarse varios ingredientes y dejar a los demás compañeros sin los recursos para crear su receta.

Ver episodio aquí (Cortesía de WAPA TV).

En ese momento, Natasha Isel acusó a Colón de actuar de mala fe.

Por otro lado, Natasha Isel aseguró que disfrutó haber ganado la competencia, aunque fue un momento agridulce, ya que sintió mucho cariño por sus compañeros Marena Sofía y Keropi Sánchez, quienes se convirtieron en amigos y a ambos los eliminó.

“Es increíble. Lo mismo que dije con Marena, lo digo contigo. Si hubiese ganado con alguien con quien no tengo ese vínculo, diría ‘pues sí, que se chave, ganamos’. Tú lo diste todo hasta lo último”, expresó.

Natasha Isel admitió que fue un reto la receta final del último episodio de Super Chef, donde tuvieron que entregar seis platos diferentes.

“Esos programas a mí me encantan. Más allá de los chavos, yo quería demostrar que podía hacerlo. Fue una mezcla de todo: probar que podía hacerlo por mí y por mis hermanos, meterle porque me gusta de verdad”, dijo.

Aunque sus hermanos son chefs, ella aseguró que no recibió ayuda por parte de ellos, ya que estaban muy ocupados.

“No me dieron ni una clase, ni una”, expresó.

Natasha Isel fue la ganadora de la competencia Super Chef Celebrities, que finalizó este mes, mientras que Keropi Sánchez culminó en segundo lugar.