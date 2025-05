Selena Gomez y Benny Blanco reaparecen juntos y dejan claro el estado de su relación tras supuesta infidelidad

Selena Gomez y Benny Blanco han vuelto a aparecer juntos en redes sociales, y con una sola publicación, la cantante dejó claro el estado actual de su relación. A semanas de que se viralizara el rumor de una supuesta infidelidad por parte del productor, los fans han podido respirar aliviados: la pareja no sólo sigue unida, sino que parece más sólida que nunca.

Las imágenes, publicadas por Selena en su cuenta de Instagram, forma parte de una serie de fotografías personales bajo el título “Past and Present” (Pasado y presente). Entre retratos nostálgicos y momentos recientes, una de las postales más comentadas muestra a la intérprete abrazando a Benny Blanco con ternura.

PUBLICIDAD

Selena Gomez Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que su amor es inquebrantable (Instagram)

La instantánea marca la primera vez en semanas que se les ve juntos públicamente, luego de que la actriz estuviera centrada en eventos promocionales y grabaciones por el arranque de la nueva temporada de Only Murders in the Building.

Una respuesta silenciosa pero muy contundente

Todo comenzó cuando un video en TikTok mostró a Benny cenando con Theresa Marie, una asistente y amiga cercana de Selena. Poco después, los fans notaron que la cantante dejó de seguirla en Instagram, desatando una tormenta digital de rumores y teorías. El hashtag #BennyBlancoCheatedOnSelena se volvió tendencia, alimentado por especulaciones sobre una posible traición.

Selena Gomez Selena Gomez reaparece en medio de rumores de infidelidad de Benny Blanc (Instagram)

Aunque ni Selena ni Benny hicieron declaraciones directas al respecto, la cantante ofreció pistas claras sobre su postura en la Rare Beauty Mental Health Summit. Durante el evento, dijo: “No estaría en una relación sana si no estuviera completa”. Una frase que muchos interpretaron como una señal de que su vínculo con Blanco sigue firme, a pesar de los comentarios en redes.

Ahora, con la reciente publicación en Instagram, la artista pone punto final a las dudas sin necesidad de dar explicaciones: la imagen habla por sí sola.

Un vínculo que va más allá del amor romántico

Selena Gomez Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que su amor es inquebrantable (Instagram)

Además de su relación sentimental, Selena y Benny han construido una conexión creativa profunda. En una entrevista con Elle, Blanco habló sobre lo que ha aprendido de trabajar con ella: “Grabar a alguien es como una sesión de terapia... Aprendí de Selena que cuando tienes paciencia y amor por otra persona, todo es mucho más fácil”. Sus palabras reflejan una complicidad que trasciende el plano profesional y deja ver la base emocional que sostiene su relación.

PUBLICIDAD

A esto se suma el éxito de su reciente colaboración musical “I Said I Love You First”, que ha conquistado a sus fans por su autenticidad y sensibilidad.

Selena, entre el amor y los nuevos proyectos

Mientras el drama se desarrollaba en redes, Selena se mantuvo ocupada con nuevos proyectos, uno de los más curiosos: su colaboración con Oreo. La cantante lanzó una edición limitada inspirada en la horchata, su bebida mexicana favorita. “Quería que se sintiera reconfortante, con un poco de nostalgia de mi infancia”, explicó en un comunicado. La galleta, que mezcla chocolate, canela y leche condensada, incluso incluye grabados especiales dedicados a sus fans, los Selenators.

Así que, mientras las redes ardían con teorías, Selena Gomez hizo lo que mejor sabe hacer: mantenerse firme, creativa y auténtica. Su reaparición con Benny Blanco no sólo apaga los rumores, sino que recuerda que no todo lo que circula en internet es verdad.