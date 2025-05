¿Regresa el programa ‘Caso Cerrado’?

El programa de televisión Caso Cerrado, donde la Doctora Ana María Polo resolvía disputas legales, salió de la pantalla de Telemundo en el 2019.

Aunque el programa no regresa a la televisión, Telemundo anunció que “Ana María Polo ahora estará disponible 24/7 con el estreno del canal ‘Caso Cerrado’ en las principales plataformas de streaming”.

El programa tendrá su propio canal de streaming FAST (Free Ad-Supported TV), a partir del 21 de mayo, donde los fanáticos podrán ver episodios gratis.

En una entrevista, la Doctora Ana María Polo confesó que no quería volver a la televisión.

Tras culminar su contrato con Telemundo en el 2019, decidió descansar y no seguir grabando el show.

“A Dios gracias yo soy muy conservadora; gané bien, trabajé mucho, ahorré mucho, no me compré aviones, ni casas en República Dominicana ni en Madrid ni en Colorado. Yo soy muy conservadora y puedo vivir bien, mis gustos se satisfacen bien con lo que tengo. Ese no es el estímulo para yo hacer televisión de nuevo”, dijo la abogada cubanoamericana.

Caso Cerrado estuvo al aire 18 años.