Mora irá con “Lo mismo de siempre” al Coliseo de Puerto Rico

El exponente urbano Mora anunció que tendrá su concierto en el Coliseo de Puerto Rico a finales de este año.

Según informó a través de sus redes sociales, el evento se llevará a cabo el 19 de diciembre y la venta de boletos comenzará este viernes 23 de mayo a las 10 a. m.

El evento llevará el nombre de Lo mismo de siempre, al igual que el álbum que lanzó el pasado domingo.

“Mi querido Puerto Rico, gracias por el amor que me han dado desde el día uno. Por ustedes y para ustedes es que yo hago música. Yo no escogí esta vida, a mí me hizo la gente, y por eso aquí estoy, otra vez con LO MISMO DE SIEMPRE”, escribió el artista.

El álbum Lo mismo de siempre fue lanzado el pasado domingo de manera sorpresiva por el artista, quien había brindado varias pistas a sus seguidores a través de las redes sociales sobre el lanzamiento del mismo. El proyecto cuenta con temas como: Bandida, Droga con C. Tangana, Aurora con De La Rose, TOA con Young Miko, Cuando me vaya, entre otros.

La última vez que el artista urbano se presentó en el escenario más importante de la isla fue en 2023, como parte de su gira Estela Tour 2023.

En ese momento, el repertorio abarcó éxitos de sus producciones discográficas Primer día de clases, Microdosis y Estrella, sin dejar de lado los temas que marcaron sus orígenes.

Media Luna, Pasajero y Fantasías, del álbum Estrella, fueron las primeras canciones con las que prendió la fiesta y provocó gritos ensordecedores. Bienvenido al Paraíso, Domingo de bote, Calentón y Casualidad también formaron parte del extenso repertorio.

Los fanáticos del género urbano saben que Mora saltó al estrellato por su participación en el álbum YHLQMDLG de Bad Bunny en 2020, donde colaboró en el tema Una vez. Además, escribió varios temas para el “Conejo Malo”.