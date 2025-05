Manny Manuel asegura que ha recibido mensajes directos de cantantes y políticos

El merenguero puertorriqueño, Manny Manuel, aseguró que tiene pretendientes en todas partes, incluyendo personas que forman parte de la industria musical y hasta figuras de la política.

Fue en una entrevista con el programa “Vive el espectáculo” de Telemicro, en República Dominicana, donde, ante preguntas del entrevistador, afirmó que ha recibido mensajes de famosos que, según él, “todavía están en el clóset”.

PUBLICIDAD

Al preguntársele si hay famosos que le escriben a través de las redes sociales, aseguró que hay varios, desde merengueros en la República Dominicana hasta figuras de Puerto Rico.

“¿Famosos? Sí, claro que sí. No puedo decirlo porque todavía están en el clóset, pero de aquí, de República Dominicana, colegas merengueros; de Puerto Rico, ni hablar… imagínate, pero no te voy a decir”, expresó.

Al preguntarle si también políticos le han escrito, indicó: “De aquí (República Dominicana), no, pero de Puerto Rico, sí”.

Igualmente, en la entrevista, aseguró que tanto Ricky Martin como Chayanne son atractivos, pero no le resultan interesantes. Sobre Chayanne, afirmó que, al tener una relación de amistad, lo ve como un “hermano”.

“Ricky Martin es un fajón, un artista que no tiene la voz de Pavarotti ni la de Manny Manuel, pero fue bien estudiado, con una promoción y un equipo increíble detrás. No tiene la mejor voz, pero es un showman. Ha sabido comercializarse, ha sido disciplinado y eso lo ha llevado a donde está”, expresó el cantante.

PUBLICIDAD

“Ricky Martin no me atrae; es bello, precioso, pero no me lo tiraría. Ni a Chayanne tampoco, porque los veo de otra manera. Físicamente, Ricky Martin es bello y precioso, pero no es un hombre que me atraiga. Chayanne es hermoso, pero es mi hermano”, añadió.

El pasado mes de marzo, el cantante se expresó sobre su actual relación, ya que contrajo matrimonio a finales del 2024.

“Me siento súper feliz, estoy siendo un hombre centrado. Ya tengo mi familia, mi techo, mi perrita Sarita, que es nuestra hija. Es una responsabilidad. Hay que seguir instrucciones, llevar todo al pie de la letra, mucha comunicación, escuchar, y creo que vamos a durar hasta nuestro último suspiro. Gracias a todos por las felicitaciones. Soy un hombre feliz”, dijo a WAPA TV.

El cantante también reveló a La Mega que se casó el año pasado, pero que mantuvo el matrimonio en secreto debido a la cobertura del programa de farándula “La Comay” de TeleOnce.

El cantante también fue parte del programa Super Chef Celebrities de WAPA Televisión.