Ángela Aguilar reflexiona sobre su aniversario de bodas con Nodal: “Han sido muy crueles”

Ángela Aguilar reflexionó sobre el año que ha pasado siendo esposa de Christian Nodal y destacó que aunque es feliz a su lado, también ha sido víctima de crueldad durante los meses recientes. Además, la cantante reveló que debido a sus horarios apretados, en ocasiones se le dificulta la convivencia con su esposo.

Desde que iniciaron su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron duramente criticados, pues su noviazgo se hizo público al poco tiempo de que el sonorense terminó su romance con Cazzu, con quien tuvo una hija que en ese momento, no tenía ni un año de haber nacido. Asimismo, se le señaló a la hija de Pepe Aguilar de ser la tercera en discordia.

Usuarios de internet se desgastaron en burlas y opiniones negativas acerca de la pareja, hasta el punto en que Ángela Aguilar fue abucheada durante su presentación en los Kids’ Choice Awards. Por el momento, el matrimonio se enfrenta a lo dicho por ‘El Patrón’, influencer que aseguró que Christian Nodal lo envió a entregarle un cactus a Belinda con la intención de recuperarla, antes de comenzar su romance con la intérprete de ‘Qué Agonía’.

Ángela Aguilar se abre sobre el año vivido con Nodal

En una conversación con Mariano Osorio que se publicó en su canal de Youtube, la artista declaró: “Ya casi cumplimos un año. Yo solo puedo decir cosas buenas de mi esposo, es un mega hombre, lo admiro muchísimo, lo quiero muchísimo, me da mucha fuerza, porque la verdad han sido meses muy bonitos y llenos de bendición, pero han sido muy crueles también”.

Y destacó que Christian Nodal es quien provoca su felicidad: “Yo no podría estar sonriendo si no tuviera un hombre tan bueno a mi lado”.

Asimismo, reveló los retos a los que se han enfrentado gracias a su apretada agenda: “Mi marido trabaja muchísimo, yo también trabajo muchísimo. Me aventé años de 90 shows al año y mi esposo el año pasado hizo 110, entonces si yo no estoy en sus shows, no lo veo. Tratamos de estar cuando podemos, él me acompaña a mis cosas, yo lo acompaño a las suyas, estamos muy unidos”.