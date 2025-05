¡Dijo que sí! Melanie Díaz se compromete

La tenimesista utuadeña, Melanie Díaz, anunció este miércoles que se comprometió con su novio el también tenimesista Tomáš Polanský.

La pareja compartió la emocionante noticia a través de las redes sociales.

PUBLICIDAD

“The nicest YES I have ever heard 💍”, escribió Polanský en la publicación.

El compromiso se dio durante unas vacaciones en Maui, Hawái.

Varias personas comentaron la publicación deseándoles felicidades.

Entre ellas la boxeadora puertorriqueña y campeona mundial Amanda Serrano: “Congratulations Queen. He is a lucky man. Wishing you the very best 🙏❤️“.

La puertorriqueña fue olímpica en Tokio 2020.

PUBLICIDAD

Adriana Díaz finaliza su participación en mundial de tenis de mesa

La tenismesista Adriana Díaz quedó eliminada del Mundial de Tenis de Mesa tras caer en la ronda de los 32, que se llevó a cabo esta mañana en Doha, Catar.

Díaz cayó con marcador de 4-3 frente a la representante de Singapur, Zeng Jian. Los sets finalizaron de la siguiente manera: 7-11, 8-11, 11-7, 12-10, 11-13, 11-6 y 5-11.

La puertorriqueña comenzó el encuentro perdiendo los dos primeros sets. Sin embargo, logró recuperarse para empatar el marcador 2-2. En el quinto set, Díaz volvió a caer, pero igualó en el sexto, provocando un séptimo y decisivo set en el que la jugadora de Singapur salió victoriosa.

“Lamentablemente, ese último set cayó del lado de Zeng Jian. Aun así, ¡Adriana jugó con garra, estrategia y corazón! Nos llena de orgullo verla llegar hasta la ronda de los 32 del torneo más importante del año, enfrentando a una de las mejores del mundo y dejando claro que su nivel sigue creciendo. Gracias, Adriana, por representarnos con pasión y compromiso. ¡Puerto Rico está más que orgulloso de ti!”, publicó la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa en Facebook.

Para avanzar a la ronda de los 32, Díaz venció a Tsai Yun-En, de China Taipéi, con marcador de 4-2 (7-11, 11-6, 11-3, 11-8, 11-5).

“El juego comenzó con un poco de duda y tensión, pero Adriana se fue adaptando, encontró su ritmo y respondió como una verdadera campeona. Con un dominio creciente y mucha inteligencia táctica, logró la victoria 4-2 en un duelo no apto para cardiacos”, indicó la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa en redes sociales.

Previamente, Díaz venció a Filippa Bergand con marcador de 4-1 en sets de 11-5, 11-9, 11-7, 10-12 y 11-7, avanzando así a la segunda ronda.