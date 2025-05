Mhoni Vidente, volvió a causar revuelo al revelar cómo se comporta cada signo del zodiaco en el amor. Desde los más fieles hasta los más infieles, y desde los románticos hasta los que “te usan y se van”, la también vidente cubana no se guardó nada en su más reciente predicción.

“Los Piscis se enamoran a diario, los Aries te aman rápido pero igual se les pasa. Y a los Capricornio ni te les acerques si no tienes algo que ofrecer”, declaró sin pelos en la lengua.

PUBLICIDAD

¿Qué tan fiel eres según tu signo? Esto dice Mhoni Vidente

En una era donde el amor parece ser cada vez más fugaz, Mhoni asegura que los signos del zodiaco tienen mucho que ver con la forma en que amamos... y también en cómo dejamos de amar.

Aquí te dejamos cómo ama cada signo zodiacal según Mhoni Vidente:

Aries (21 marzo - 19 abril)

Apasionado, impulsivo y dominante. “Te aman como si fueras el único en el mundo... pero si te les haces aburrido, te olvidan igual de rápido”.

Tauro (20 abril - 20 mayo)

Fiel, posesivo y sensual. “Si logras ganarte su confianza, es para toda la vida. Pero si lo traicionas, no te vuelve a hablar... ni en la otra vida”.

Géminis (21 mayo - 20 junio)

Inquieto, coquetón y cambiante. “Te puede estar diciendo ‘te amo’ mientras chatea con tres más. Son puro aire... pero muy divertidos”.

PUBLICIDAD

Cáncer (21 junio - 22 julio)

Emocional, protector y dramático. “Cuando aman, lo hacen como mamá: te cuidan, te alimentan y te lloran si los dejas”.

Leo (23 julio - 22 agosto)

Orgulloso, generoso y mandón. “Te aman… pero más se aman a sí mismos. Si no los admiras, mejor ni intentes”.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

Crítico, leal y perfeccionista. “Te ama como proyecto: te quiere cambiar, mejorar y corregir. Si lo soportas, te lo ganas”.

Libra (23 septiembre - 22 octubre)

Encantador, indeciso y coqueto. “No pueden estar solos... pero tampoco pueden elegir. Siempre hay otro más en la fila”.

Escorpión (23 octubre - 21 noviembre)

Intenso, celoso y sexual. “Si te aman, te lo dan todo. Pero si los traicionas… prepárate, porque no se van sin venganza”.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Libre, aventurero y escurridizo. “Te aman mientras haya emoción. En cuanto sientan rutina, ya están pensando en el siguiente viaje... o pareja”.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Frío, calculador y leal... a su manera. “Primero ve si les convienes, y luego se enamoran. Pero si eres un obstáculo, te sacan del camino sin piedad”.

Acuario (20 enero - 18 febrero)

Independiente, raro y mental. “No son fríos, solo viven en su mundo. Te pueden amar... pero desde lejos y con libertad”.

Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Romántico, emocional y soñador. “Se enamoran a diario, y cada historia la viven como si fuera una novela turca. Pero también son los que más sufren”.

¿Tu pareja es compatible contigo? Mhoni da su consejo

La vidente recomendó a sus seguidores escuchar a su intuición, sobre todo este 2025, año que estará cargado de energías intensas debido a Venus retrógrado y Marte en signos de tierra: “Si ya viste las señales, no insistas. El amor no es ciego… tú te haces”.

Y lanzó una advertencia para los que siguen detrás de un ex: “Si alguien te deja en visto, no es culpa de Mercurio retrógrado... es que no le importas”.

¿Te identificas con tu signo?

Mhoni asegura que conocer cómo amas según tu zodiaco te puede ayudar a evitar relaciones tóxicas, atraer a tu pareja ideal y dejar de repetir patrones. “Recuerda: el universo te habla... nomás que tú no quieres escuchar”.