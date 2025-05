El Gangster sorprende a Catherine Paola con trofeo del “cuchillo volador”

Luego de que la animadora Catherine Paola Castro fuera eliminada de la competencia Super Chef Celebrities a causa de un accidente en la cocina, el locutor Antonio Sánchez “El Gangster” puso a correr su creatividad para sorprender a una de las chicas de El Circo de La Mega.

Fue en el segmento de “El Güimo Investigador” cuando El Gangster mostró el trofeo que él mismo confeccionó y que hace referencia al momento en que Castro insertó un cuchillo dentro de la licuadora y la herramienta de cocina salió volando, provocando uno de los momentos más peligrosos de la competencia de WAPA TV, que culminó la semana pasada.

PUBLICIDAD

Sánchez explicó en un video el procedimiento para realizar el trofeo, el cual es una pequeña licuadora con un cuchillo que imita a la perfección cómo quedó el utensilio que rompió la animadora en la competencia.

Mira el video:

Durante el programa, la animadora también explicó cómo se sintió cuando ocurrió el incidente que la eliminó de la competencia.

“En la televisión no se mostró. Cuando se ve que el cuchillo está dentro de la licuadora, el cuchillo brinca y me rozó la cara. Me quedaban dos minutos para entregar la receta, que originalmente eran seis. Comencé a hacer la salsa y jamás pensé que el cuchillo iba a tocar las aspas. Tan pronto eso explotó, dije: ‘me van a eliminar’”, explicó.

Catherine Castro vive un peligroso momento en Super Chef Celebrities

Fue en la edición del pasado 6 de mayo, cuando, al momento de la preparación de la receta, la animadora colocó un cuchillo dentro de la licuadora, lo que provocó que el utensilio se rompiera.

PUBLICIDAD

Los chefs Giovanna Huyke, Enrique Piñeiro y Héctor Rosa se reunieron para determinar si probarían su plato, teniendo en cuenta lo peligroso que esto podría ser, ya que uno de los vidrios podría estar dentro de la comida.

Finalmente, los chefs determinaron que no lo probarían, por lo que Castro quedó eliminada de la competencia.

Luego, en la final de la competencia, se enfrentaron los creadores de contenido Keropi Sánchez y Natasha Isel, siendo esta última quien ganó el certamen.