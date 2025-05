Cada 25 de mayo se celebra el Día de África como conmemoración de la fundación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, actualmente conocida como Unión Africana, para promover la unidad y la solidaridad de los estados africanos.

África es el tercer continente más grande del mundo después de Asia, y el segundo más poblado también después de Asia.

La lengua más hablada en África es el árabe, hablado por unos 170 millones de personas, y hay más de 2.000 lenguas reconocidas en el continente.

Se espera que en 2035, según proyecciones de la ONU, África tenga la mayor población mundial en edad de trabajar, con 1.100 millones de personas.

La agricultura emplea al 65% de la población activa de África y representa el 32% del producto interior bruto del continente.

Pon a prueba tus conocimientos sobre África con este quiz.

África. Cada 25 de mayo se celebra el Día de África como conmemoración de la fundación en 1963 de la Organización para la Unidad Africana, actualmente conocida como Unión Africana. Foto: Freepik.

1. Es el país más poblado del continente, con 235 millones de habitantes (2025):

a) Egipto

b) Nigeria

c) Etiopía

2. En su punto más cercano, el Estrecho de Gibraltar, Europa y África están separadas por aproximadamente:

a) 14.5 km

b) 21.5 km

c) 30.5 km

3. Es el país más extenso de África, con una superficie de 2.382.740 km2:

a) R.D. del Congo

b) Sudán

c) Argelia

4. Porcentaje de los diamantes del mundo que se producen en África:

a) 30% - 39%

b) 40% - 49%

c) 50% - 59%

5. Único país de África donde el español es un idioma oficial:

a) Guinea Ecuatorial

b) Marruecos

c) Cabo Verde

6. Promedio de hijos que tienen las mujeres en África:

a) 5

b) 6

c) 7

7. La ciudad más poblada de África, con unos 23 millones de habitantes, es:

a) Lagos, Nigeria

b) El Cairo, Egipto

c) Kinshasa, R.D. del Congo

8. ¿En qué país se encuentra el Monte Kilimanjaro, el pico más alto del continente?

a) Kenia

b) Uganda

c) Tanzania

9. ¿Cuántos de los 193 países miembros de la ONU están en África?

a) 54

b) 57

c) 60

10. África no está rodeada por este océano:

a) Atlántico

b) Índico

c) Pacífico

11. El Lago Victoria, el más grande del continente, se ubica entre estos países:

a) Tanzania, Zambia y R.D. del Congo

b) Tanzania, Uganda y Kenia

c) Tanzania, Mozambique y Malawi

12. Las ruinas romanas de Leptis Magna, Patrimonio de la Humanidad, se encuentran en:

a) Libia

b) Túnez

c) Argelia

Respuestas:

1 b / 2 a / 3 c / 4 c / 5 a / 6 b / 7 b / 8 c / 9 a / 10 c / 11 b / 12 a

Aciertos:

1-4 Principiante: África no es tu fuerte. Bueno, tal vez la geografía en general no sea tu fuerte.

5-8 Intermedio: Sabes más acerca de África que la mayoría de las personas. ¿Qué otras preguntas le agregarías a este quiz?

9-12 Avanzado: O has leído mucho acerca de este continente o lo has visitado … o ambas cosas. ¡Buen trabajo!

